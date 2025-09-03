Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Yolanda Díaz y Jorge Pérez Rey. Efe

La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso

El Ministerio de Trabajo lleva ya «varias temporadas» vigilando la contratación en este sector, según el secretario de Estado

Nacho Ortega y EP

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:29

La Inspección de Trabajo ha transformado 722 contratos de fijos discontinuos a fijos ordinarios en julio de este año, según ha desvelado el secretario de Estado de Trabajo, Jorge Pérez Rey. Este dato se ha hecho público al hablar de la caída de la afiliación en Educación, que lidera la pérdida de empleo en agosto.

Otro secretario de Estado, Borja Suárez, el de Seguridad Social, ha destacado que este retroceso «importante» es empleo que vuelve tras las vacaciones, por lo que se recuperará en los meses de septiembre y octubre al igual que «todos los años». Además, ha afirmado que el grueso de ese ajuste se concentra en 'otros centros educativos': academias, centros deportivos y actividades extraescolares.

Sobre la cuestión, Pérez Rey ha indicado que el Ministerio de Trabajo lleva ya «varias temporadas» vigilando la contratación en el ámbito de la Educación y que por este motivo se transforman algunos contratos cuando se detectan irregularidades. «Estamos ante un mes de agosto que puede considerarse muy similar a otros meses de agosto, con algunas señales relevantes de que las dinámicas positivas que venimos observando en el mercado de trabajo se mantienen, de manera que cuando eliminamos la estacionalidad propia, la afiliación crece en casi 30.000 afiliados en términos desestacionalizados», ha subrayado.

