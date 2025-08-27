Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EP

Trabajo contratará 557 nuevos inspectores para vigilar sueldos, horarios y contratos en España

Yolanda Díaz presenta la nueva estrategia para el periodo 2025-2027, que incluye la creación de un laboratorio de informática forense para obtener evidencias digitales

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:07

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para el periodo 2025-2027, un plan que contempla la incorporación de más de medio millar de inspectores y subinspectores, junto con el refuerzo del personal técnico y administrativo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

La hoja de ruta prevé una inversión superior a los 28 millones de euros en mejoras tecnológicas, entre las que destaca la creación de un laboratorio de informática forense para obtener evidencias digitales en la lucha contra el fraude. Este servicio estará especializado en la obtención de evidencias digitales mediante la aplicación de técnicas de informática forense, que permiten examinar los sistemas informáticos.

Asimismo, se crearán nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y se potenciarán las actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.

Qué va a suponer

En la práctica, este refuerzo de la Inspección de Trabajo implicará una mayor vigilancia sobre aspectos clave que preocupan a millones de trabajadores: la estabilidad en el empleo, el cumplimiento de las jornadas laborales, las condiciones salariales y la prevención de abusos en materia contractual.

Al mismo tiempo, las empresas se enfrentarán a un control más exhaustivo mediante el uso de algoritmos, cruces masivos de datos y nuevas técnicas forenses que permitirán detectar irregularidades con mayor rapidez y eficacia.

17 objetivos estratégicos

Con un total de 17 objetivos estratégicos, la nueva planificación busca adaptar y modernizar el organismo estatal al actual contexto social y económico, marcado por el crecimiento del empleo y la introducción de un marco normativo que fortalece los derechos laborales y la calidad en el trabajo.

El primer objetivo define las líneas de actuación prioritaria en 10 objetivos que abarcan las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, promoción y protección del empleo, seguridad social y lucha contra el trabajo no declarado.

Además, la estrategia apuesta por la especialización y la formación continua de su personal, con el fin de ofrecer un servicio público más eficaz, transparente y alineado con las nuevas exigencias del mercado laboral.

El Ministerio de Trabajo subraya que esta modernización busca garantizar un mercado laboral más justo y equilibrado, donde los derechos reconocidos en las últimas reformas normativas no se queden en papel, sino que se conviertan en realidades palpables en los centros de trabajo.

«La hoja de ruta que establece esta estrategia tiene por objetivo convertir el organismo en una entidad moderna, eficaz y transparente», ha asegurado la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, quien ha destacado que la relevancia de adaptar el organismo a un mercado de trabajo cada vez más complejo, en el que se han realizado importantes reformas estructurales que mejoran los derechos laborales y la calidad del empleo.

El Gobierno insiste en que su voluntad es aprobar los PGE de 2026 EP

554 inspectores y subinspectores

El organismo prevé incrementar los efectivos tanto en las inspecciones provinciales como en los servicios centrales con la incorporación de 554 inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como subinspectores de Seguridad y Salud Laboral durante los próximos tres años en el periodo 2025-2027.

Esta hoja de ruta prevé mejorar los servicios electrónicos a disposición de los ciudadanos con una nueva sede electrónica que funciones como el punto central de la comunicación entre la ITSS y el ciudadano.

