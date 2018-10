Will Thomas: «El egoísmo no puede tener cabida en el equipo» Partido ante el Fuenlabrada. / EFE/M. Molines El jugador del Valencia Basket se reafirma en el fondo de su crítica durante un tiempo muerto ante el Fuenlabrada aunque cuestiona la forma JUAN CARLOS VILLENA Valencia Lunes, 29 octubre 2018, 22:02

El enorme cabreo de Will Thomas este domingo durante uno de los tiempos muertos del partido que enfrentó al Valencia Basket frente al Fuenlabrada ha marcado la vuelta del conjunto taronja al trabajo, en la previa del encuentro de mañana ante el Dolomiti Trento en la Fonteta (20.30 horas) que cerrará la primera vuelta del Grupo C de la Eurocup. El americano acusó a un compañero, Abalde en este caso, de ser un «puto egoísta», incidiendo en la expresión en varias ocasiones, donde Jaume Ponsarnau tuvo que mediar para pedir calma. Antes del incidente, Will Thomas era el jugador elegido para atender este lunes a los medios de comunicación en la previa de la Eurocup. Al jugador, como es lógico, se le ha preguntado por el incidente y el americano se ha ratificado en el fondo de su mensaje aunque sí que ha cuestionado la forma: «Si queremos ser un equipo exitoso, una organización exitosa, nadie puede ser egoísta. Nadie en el club ni en el equipo puede ser egoísta y solo pensar en sí mismo. Esto va sobre el equipo. Ganamos como equipo y perdemos como equipo, no hay individualidades. Esa era el motivo cuando ocurrió ese momento. No fue la manera más adecuada pero creo que desde fuera la gente entendió el sentido de lo que estaba pasando». Thomas, después de confirmar que en el vestuario hay «un buen ambiente y no hay problemas entre los jugadores» ha ido más allá en el desarrollo de la idea que quería expresar en el partido ante el Fuenlabrada, avisando de lo que ocurriría si el entrenador permitiera esas actitudes en el equipo: «El egoísmo no puede tener cabida en el equipo. Si el entrenador lo permitiera podría convertirse en un problema ser un real para el equipo, porque todo el mundo pensaría que puede hacerlo. Quiero aclarar que fue una cosa excepcional y que no tiene lugar en este equipo». Por su parte, Jaume Ponsarnau no ha escondido su malestar por la publicación del incidente, emitido en directo durante la retransmisión de Movistar Plus: «En todos los equipos hay momentos muy calientes y en nuestro deporte se permite grabar el tiempo muerto, esperamos que sea para transmitir los valores que se dan en ese momento pero hemos sido noticia por el morbo que produce una situación que típica en cualquier equipo. Lo que pasa es que no sale por las cámaras, nosotros tuvimos la mala suerte de que se grabase. Will es un jugador que juega con su máxima calidad, con toda su fuerza y con su corazón, y encima es de Baltimore. Se dejó llevar por la situación en ese momento, se equivocó en las formas pero, evidentemente, es una situación que internamente la vamos a resolver y gestionar. También demostró en este sentido su compromiso, y a mí lo que me preocupa como entrenador es que reconduzca este compromiso hacia cosas que puedan ayudar un poco más al equipo».

El técnico catalán no quiso entrar en una posible sanción al jugador por el ataque directo a un compañero aunque no lo descartó: «Ya que todo es abierto, los tiempos muertos y todo, me vais a permitir que sea privada la manera en que se gestione todo esto. Va a ser un tema de gestión interna de equipo». Ponsarnau, tras reconocer que no fue situación «agradable» quiso zanjar el tema apelando al buen ambiente en el equipo: «El grupo tiene muy buen ambiente, es de los mejores grupos que he tenido a nivel de ambiente, y eso fue un incidente en un momento de nervios puntual. Fue una reacción totalmente atípica en cuanto a lo que es la dinámica de este grupo que a nivel de relación es muy buena. Coincido en que en ese momento no estábamos jugando las cosas nada bien, no sé si por egoísmo pero sí estábamos haciendo las cosas demasiado individualistas. Quizá al final el fondo de su mensaje era un fondo que ayudaba en ese momento».