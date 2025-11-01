Valencia Basket completa su recta en el Roig Arena recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos

El Valencia Basket cierra una recta de cuatro partidos consecutivos como local recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos el Domingo 2 de noviembre, encuentro ... correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa. El equipo taronja no lo tendrá fácil para intentar alargar su dinámica positiva en el que será su cuarto partido en ocho días para mantener un nivel de energía alto ante uno de los mejores equipos del campeonato y que ha tenido una semana completa para preparar este encuentro.

Con la llegada de Braxton Key, el conjunto taronja vuelve a contar con tres jugadores extracomunitarios en plantilla, uno de ellos tendrá que quedarse fuera de la convocatoria por la normativa de la Liga. Sergio De Larrea no ha participado en los dos últimos partidos y Sima está en la recta final de su recuperación a la espera para poder hacer su debut como taronja en partido oficial. Valencia Basket comienza esta quinta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 4-0.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos llega por primera vez al Roig Arena en una racha de tres derrotas consecutivas tras su triunfo inaugural ante el Bàsquet Girona para ser el 12º clasificado de la Liga Endesa, aunque ha competido bien en sus dos partidos como visitante. El conjunto burgalés mantiene su apuesta por un ritmo alto y en este inicio está destacando en el apartado defensivo teniendo la segunda mejor eficiencia defensiva del campeonato. El entrenador Savignani cuenta con su plantilla al completo, incluyendo a Luke Fischer que ha dejado atrás sus molestias en la rodilla.

Pedro Martínez, señalaba en la previa del encuentro que «tenemos que prepararnos para un partido que seguro que va a ser difícil. Por todas las connotaciones, no solamente las buenas del rival, sino también un poco por todo lo que nosotros llevamos arrastrando. A mí me gusta mucho cómo juegan, el estilo que tienen, la identidad que tienen. Ya el año pasado en Primera Feb fueron un equipo sensacional y ahora en acb yo creo que también están consiguiendo. Además el conjunto tiene clara su identidad y la manera en la que quieren jugar».

El conjunto taronja cerrarán en este choque una recta que le ha llevado a disputar cuatro partidos en el Roig Arena en el lapso de ocho días, hasta el momento con un balance positivo. El equipo taronja empezó este particular «Maratón» el domingo 26 de octubre con un triunfo en la jornada 4 de la liga Endesa ante el Joventut Badalona. Siguió el martes 28 de octubre con una victoria ante el Fenerbahçe Beko Istanbul. Y puso el punto final al octubre con más partidos de su historia con una trabajada victoria ante el Dubai Basketball para terminar el mes con un meritorio balance de 9 victorias y 3 derrotas.