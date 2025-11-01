Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Valencia Basket vs Dubai Basketball Ángel Polo

Valencia Basket completa su recta en el Roig Arena recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos

El conjunto taronja afronta su cuarto partido en ocho días con el reto de mantener su dinámica positiva frente a un rival sólido en defensa.

Claudia García Paredes

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:54

El Valencia Basket cierra una recta de cuatro partidos consecutivos como local recibiendo al Recoletas Salud San Pablo Burgos el Domingo 2 de noviembre, encuentro ... correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa. El equipo taronja no lo tendrá fácil para intentar alargar su dinámica positiva en el que será su cuarto partido en ocho días para mantener un nivel de energía alto ante uno de los mejores equipos del campeonato y que ha tenido una semana completa para preparar este encuentro.

