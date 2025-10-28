Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ricky Rubio inicia un ataque del Joventut ante Darius Thompson. miguel ángel polo

Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»

La leyenda del baloncesto español considera que el Roig Arena va a permitir dar un salto no sólo a nivel deportivo sino cultural y tiene claro que el recinto es «de estilo NBA total, de los mejores de allí»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 00:48

Las primeras veces siempre suponen una experiencia. En el caso del Roig Arena, todas las personas que lo visitan por primera vez suelen copiar los ... mismos adjetivos por su majestuosidad. Para los que han tenido la opción de comparar con otros recintos, esa opinión tiene más valor. «El Roig Arena es un recinto de estilo NBA total», sentenció Ricky Rubio a LAS PROVINCIAS tras el partido que disputó el Joventut con el Valencia Basket este domingo, y que terminó con victoria taronja por 102-90. La leyenda del baloncesto español estuvo 12 años jugando en franquicias de la NBA y fue más allá en su análisis con respecto a lo que el recinto le puede dar a la Comunitat «Hablando con Víctor Claver, más allá de lo que supone para el baloncesto un recinto así, y me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad porque este pabellón es increíble».

