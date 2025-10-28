Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»

Las primeras veces siempre suponen una experiencia. En el caso del Roig Arena, todas las personas que lo visitan por primera vez suelen copiar los ... mismos adjetivos por su majestuosidad. Para los que han tenido la opción de comparar con otros recintos, esa opinión tiene más valor. «El Roig Arena es un recinto de estilo NBA total», sentenció Ricky Rubio a LAS PROVINCIAS tras el partido que disputó el Joventut con el Valencia Basket este domingo, y que terminó con victoria taronja por 102-90. La leyenda del baloncesto español estuvo 12 años jugando en franquicias de la NBA y fue más allá en su análisis con respecto a lo que el recinto le puede dar a la Comunitat «Hablando con Víctor Claver, más allá de lo que supone para el baloncesto un recinto así, y me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad porque este pabellón es increíble».

El baloncesto será uno de los contenidos principales del recinto pero, como ya estamos viendo, no será el único. «He visto los conciertos que hay programados y al final se trata de eso, de traer cosas a la ciudad y hacerla más grande. Es increíble el legado que Juan Roig está dejando en Valencia y ahora tenéis que disfrutarlo», analizó el genio de El Masnou. Volviendo al baloncesto, el catalán tiene claro que se va a convertir en una referencia no sólo para el Valencia Basket sino para todas las competiciones que puede llegar a albergar, tanto a nivel nacional como internacional: «Por supuesto que puede ser un polo de atracción para el baloncesto español, al final creo que instalaciones así hacen que todo tenga un nivel mayor y esperemos pues disfrutar de esto. Ver un pabellón con 15.000 personas en España es una ilusión y el Valencia Basket tiene que estar muy orgulloso de eso».

El primer torneo que albergará el Roig Arena será la Copa del Rey de 2026, entre el 19 al 22 de febrero, en una cita que se repetirá en 2027. Para el ansiado partido oficial de la NBA, donde el jugador del Joventut validó la etiqueta del recinto como uno de los que estaba habituado a visitar con sus equipos cuando jugaba en Estados Unidos «porque es de estilo de los mejores de allí», habrá que esperar unos años. ¿Nos vemos en la primera Copa del Rey del Roig Arena? «Venga, esperemos», terminó con una de esas sonrisas marca de la casa. Ver sonreír a Ricky Rubio convalida como un momento de felicidad.