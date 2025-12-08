El Valencia Basket arranca la segunda fase de la EuroLeague Women recibiendo a Casademont Zaragoza

R. D. Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

El Valencia Basket abre la segunda fase de la EuroLeague Women recibiendo en el Roig Arena a Casademont Zaragoza (martes 9 de diciembre, 19:15h, Roig Arena, Movistar y À Punt). El conjunto taronja, que ha pasado a esta fase con un balance de 4-2, busca seguir haciéndose fuerte junto a su público, ante el que ha perdido solo un partido, para sumar una victoria, que sin duda será importante, en el primero de dos partidos seguidos ante este rival esta misma semana.

El técnico, Rubén Burgos, ha valorado el partido: «cada partido va a ser muy competido y hasta el final seguro que ninguno de los equipos definimos nuestras posiciones porque hay mucha cercanía a nivel clasificatorio. Nosotras, también el rival, después de disputar el domingo la jornada de liga femenina tenemos 24 horas para trabajar, para recuperarnos físicamente y para preparar los aspectos determinantes y continuar con nuestra identidad y con nuestro crecimiento para enfrentarnos a un muy buen equipo. Nos apoyaremos en nuestra afición y mejorar los pequeños detalles que venimos trabajando desde las últimas semanas».

Rubén Burgos no podrá contar con una de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Raquel Carrera se perderá los próximos partidos para recuperar los problemas en su rodilla izquierda. Cristina Ouviña, que ya jugó sus primeros minutos el pasado domingo tras su baja de maternidad, volverá a estar disponible. La nueva incorporación Nia Coffey, que ya ha podido trabajar con el equipo, entra por primera vez en convocatoria.

El conjunto taronja lleva 26 partidos disputados ante Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 10 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 4 en EuroLeague Women. Estosupone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes del Valencia Basket. El balance global es de 21-5 para las taronja. Si nos ceñimos a los partidos en Valencia se han disputado un total de 11 partidos, todos ellos con triunfo para el equipo taronja: 8 en LF Endesa, 2 en EuroLeague Women y 1 en Copa de la Reina. El triunfo más abultado fue en semifinales de LF Endesa de la temporada 2022-23 con un +44 gracias al 93-49 y el más ajustado fue ese mismo año en fase regular con un +5 con un 63-58. El último partido disputado en la Ciudad del Turia fue en el primer partido de la final de LF Endesa la pasada campaña con un 75-65. El último duelo disputado entre ambos equipos fue en la final de la Supercopa LF Endesa de este año en el que se llevó el triunfo y el título Casademont Zaragoza por 68-79.

El Valencia Basket lleva una buena racha de partidos en el Roig Arena, en el que ha disputado cinco de los últimos 6 duelos que ha tenido en las últimas semanas entre LF Endesa y Euroleague Women. El próximo domingo cerrará el ciclo de seis partidos en el Roig Arena, de siete disputados, antes de afrontar tres viajes consecutivos. Se se encuentra en medio de un mes de diciembre muy exigente con algunos duelos destacados de mucho nivel, que arrancó derrota en Salamanca y siguió el pasado domingo con triunfo ante Spar Gran Canaria. Esta semana recibe por partida doble a Casademont Zaragoza en el Roig Arena en EuroLeague Women y LF Endesa y posteriormente viajará a Landes y Girona la tercera semana de diciembre.

Este será el primer reencuentro en el Roig Arena con Nadia Fingall, que finalizó su etapa en el club el pasado verano y que ahora lleva la camiseta de Casademont Zaragoza. Una jugadora que en dos años se ganó a la afición taronja. En la temporada 23-24 formó parte del histórico triplete y se llevó el MVP en la final de la LF Endesa, y en la 24-25 obtruvo un doblete que también quedará en el recuerdo. Su palmarés taronja lo componen un total de 5 títulos de los 9 que ha levantado el equipo femenino con 2 LF Endesa (2024 y 2025), 2 Supercopas (2023 y 2024) y 1 Copa de la Reina (2024). Además, se metió en el Top 10 de jugadoras con más partidos en el Club, con un total de 107 choques con la camiseta taronja. Además, quedó como 7ª en rebotes (547), 12ª en puntos (852) y 7ª en tapones (39). Por su parte, también habrá un nuevo reencuentro con Merritt Hempe, que desde la pasada temporada está en el club aragonés y que pasó por el Valencia Basket en la campaña 23-24, que fue histórica por el mencionado triplete.

El conjunto maño, se ha plantado poco a poco entre los mejores equipos de la LF Endesa. El año pasado llegó a sus primeras finales de playoff ante el Valencia Basket y esta temporada se han metido de nuevo en la EuroLeague Women, superando una complicadísima fase previa. Además, arrancaron con buenas sensaciones la temporada con su primer título de Supercopa LF Endesa. En LF Endesa comparten liderato con Spar Girona. Entre las incorporaciones, la más destacada es la de la base francesa Carla Leite, que llega desde el Villeneuve d' Ascq, que ganó la EuroCup Women en la pasada campaña. Fue elegida MVP de la final tras firmar una media de 17,6 puntos, 5,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido. Además, fue seleccionada en el noveno lugar del Draft de la WNBA 2024 por las Dallas Wings y compitió con las Golden State Valkyries este pasado verano. Desde el mismo equipo francés se han hecho con los servicios de Aminata Gueye, que promedió 13,1 puntos y 8,8 rebotes por encuentro. También han incorporado a Veronika Vorackova, procedente del ZVVZ USK Praha, donde ha pasado las últimas temporadas y se proclamó campeona de la EuroLeague Women en Zaragoza. Por último, Ornella Bankolé, internacional con Francia llega desde el Tango Bourges y la mencionada Nadia Fingall completa la plantilla desde el Valencia Basket. La única baja para este partido es la de Dalma Czukor, que estuvo de baja por maternidad toda la pasada campaña y dio a luz a su hijo este verano. En la competición europea las jugadoras más destacadas están siendo Helena Pueyo y Mariona Ortiz, que está promediando 9 puntos, 3,8 rebotes, 6 asistencias y 13,4 de valoración.