Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares
Badio reta a Bertans y entra con potencia a la canasta del Dubai Basketball. miguel ángel polo

El Roig Arena ya ha mutado en caldera

El Valencia Basket tumba al Dubái 80-78 en un final de infarto y con un arbitraje polémico. Una canasta de Moore y una última defensa, tras una falta que sólo vio Ryzhyk, permite sellar a los de Pedro Martínez su tercer triunfo seguido

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:39

La Fonteta ganó muchos partidos a lo largo de su dilatada historia. El Roig Arena ya tiene su primera muesca en el cinturón. Cuando el ... partido se estaba convirtiendo en una montaña casi inalcanzable, con un Dubái imponiendo su dureza y el cerrojo en el marcador con el 40-50 en el arranque del tercer cuarto, los 10.462 espectadores presentes en las gradas (no había presencia de afición visitante) entendieron que debían afinar las gargantas, para animar y protestar cada decisión de un arbitraje muy sibilino. Por no decir malo. 'Halcón' como suele decirse en el mundo del basket. Al final de ese periodo, el 60-64 marcaba el camino. Desde el 65-70, la caldera hizo que las manos de los jugadores del Dubái, por primera vez, temblaran hasta finiquitar la remontada con Montero desde el tiro libre (72-70 y parcial arrastrado de 32-20).

