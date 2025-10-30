El Roig Arena ya ha mutado en caldera

La Fonteta ganó muchos partidos a lo largo de su dilatada historia. El Roig Arena ya tiene su primera muesca en el cinturón. Cuando el ... partido se estaba convirtiendo en una montaña casi inalcanzable, con un Dubái imponiendo su dureza y el cerrojo en el marcador con el 40-50 en el arranque del tercer cuarto, los 10.462 espectadores presentes en las gradas (no había presencia de afición visitante) entendieron que debían afinar las gargantas, para animar y protestar cada decisión de un arbitraje muy sibilino. Por no decir malo. 'Halcón' como suele decirse en el mundo del basket. Al final de ese periodo, el 60-64 marcaba el camino. Desde el 65-70, la caldera hizo que las manos de los jugadores del Dubái, por primera vez, temblaran hasta finiquitar la remontada con Montero desde el tiro libre (72-70 y parcial arrastrado de 32-20).

Eso sí, restaba mucho por sufrir aún. Bacon silenció por unos segundos al Arena con un triple (72-73) poco antes de que Taylor y Moore, disfrazados de Batman y Robin, se combinaran para anotar las canastas que iban a ser decisivas. La de Omari, sobre Kabengele, es la que cerró el marcador en el 80-78. Restaba una defensa... o eso dictaba la lógica. La hizo el Valencia Basket, sin gastar la falta que tenían antes del bonus. Menos mal. Bacon falló el triple con el que buscó el triunfo, Moore caputó el rebote, el Roig Arena explotó celebrando la victoria... pero cuando el recinto era un terremoto de alegría y el marcador ya estaba a cero sonó un silbato. El del ucraniano Ryzhyk, que fue el único que vio una falta de Costello sobre Ellis. Revisión y tres décimas de ataque final para Dubái. A Bertans le dio tiempo de lanzar un triple casi a modo palmeo que se estrelló contra el cristal. Ahora sí, puños al aire de Pedro Martínez y la caldera del Roig Arena celebrando la tercera victoria seguida en la Euroliga que deja a los taronja con un balance de 5-3 y en la quinta plaza provisional.

El equipo árabe forzó a los valencianos a vivir la primera parte, de largo, más áspera en lo que va temporada espoleados por un criterio arbitral de esos que siempre quieren los equipos que van al límite. El mejor ejemplo fue el codazo en la cara de Kabengele a Pradilla que, después de ser revisado como posible acto de violencia por parte de los árbitros por poco acaba con falta del aragonés por impactar con su cara en el codo del rival. Que se entienda la ironía, que es clara. Desde el 6-0 inicial, el Dubái golpeó con un parcial de 3-16 (9-16) que marcó la raya física de la primera parte. Es cierto que ahí, tras sólo buscar acierto desde el triple, Thompson ayudó a explorar las canastas de dos para que los de Pedro Martínez volvieran a mandar en el partido (23-20 al final del primer cuarto) pero el segundo fue un dolor de muelas, y de golpes, que dejó al Dubái por delante al descanso por arriba (38-41) y con taronja acumulando una docena de pérdidas. Restaba mucho por sufrir en la segunda parte pero se supo hacer para llevarse un triunfo sufrido.

Quien ya está disponible para Pedro Martínez es Braxton Key, que completó ayer su fichaje para lo que resta de temporada tras superar las pruebas médicas. El de Carolina del Norte destaca por su faceta atrás, donde fue elegido el pasado curso como mejor defensor de la G-League, donde compartió presencia en el mejor quinteto defensivo con su actual compañero Isaac Nogués. En sus primeras palabras como defensor del Roig Arena, facilitadas por el club, se mostró ambicioso: «El equipo tiene un estilo de juego similar al de la NBA, con ritmo rápido, ida y vuelta, buscar los desajustes y con eso se generan muchos emparejamientos cruzados. Jugar rápido me ayuda mucho. La defensa es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Haré lo que sea que necesiten de mí porque solo quiero ganar».

Valencia Basket: Montero (7), Moore (15), Taylor (19), Pradilla (5) y Reuvers (3), cinco inicial, Badio (12), Thopmson (9), Nogués (-), López-Arostegui (-), Puerto (-), Costello (8) y Sako (2).

Dubai Basketball: Ellis (18), Bacon (10), Wright IV (7), Petrusev (17) y Kabengele (9), cinco inicial, Abass (-), Bertans (6), Anderson (5), Kondic (6), y Kamenjas (-).

Parciales: 23-20, 15-21 (38-41), 22-23 (60-64) y 20-14 (80-78).

Árbitros: Ryzhyk (UCR), Dragojevic (MON) y Radojkovic (CRO).

Incidencias: 10.462 espectadores.