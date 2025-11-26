Raquel Carrera se lesiona de forma indefinida

Tras ser convocada en el choque ante el Leganés, pero no jugar ni un minuto, se confirma el mal presagio: Raquel Carrera ha sufrido una ... lesión en una rodilla izquierda que lleva resentida desde su vuelta de la selección Española a la concentración del equipo taronja en el verano de este mismo año. La jugadora del Valencia Basket va a ser sometida en los próximos días a una serie de pruebas médicas, donde se determinará cuál será la duración de su periodo de descanso.

De esta forma, Valencia Basket se enfrenta a un golpe muy duro. La ala-pívot del equipo es una pieza clave en el esquema de Rubén Burgos, quién tendrá que prescindir de ella en un momento importante de la temporada. Con un promedio de 10,2 puntos por partido en los 21,8 minutos de media que ha disputado en esta campaña, queda ver cuál es el alcance de la lesión.

El Valencia Basket juega hoy en el Roig Arena ante el Hun Therm, en un encuentro donde se sabe que la ala-pívot no tendrá minutos. En unos días, el Estepona visitará este mismo escenario. Solo el tiempo dirá si Raquel Carrera estará disponible para entonces o si la gravedad de la lesión va más allá y le va a impedir volver en este periodo de tiempo o incluso más adelante.