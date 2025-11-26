Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raquel Carrera en el partido ante Movistar Estudiantes Miguel Ángel Polo

Raquel Carrera se lesiona de forma indefinida

La jugadora lleva resentida de la rodilla izquierda desde su vuelta al equipo taronja en verano, después de su paso por la selección Española y será sometida a nuevas pruebas en los próximos días

Adrián Cambra

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Tras ser convocada en el choque ante el Leganés, pero no jugar ni un minuto, se confirma el mal presagio: Raquel Carrera ha sufrido una ... lesión en una rodilla izquierda que lleva resentida desde su vuelta de la selección Española a la concentración del equipo taronja en el verano de este mismo año. La jugadora del Valencia Basket va a ser sometida en los próximos días a una serie de pruebas médicas, donde se determinará cuál será la duración de su periodo de descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

