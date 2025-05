Pedro Martínez: «No hemos de tener la cabeza en los playoffs sino en la competición»

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, compareció en rueda de prensa en la previa del importante partido de la jornada 32 de la ACB ... ante Básquet Girona, donde analizó la actualidad del equipo y el crucial encuentro que se avecina.

Martínez habló sobre la reciente incorporación de Joel Soriano, mostrando cautela y pidiendo paciencia con el joven jugador. «Una incógnita ahora mismo porque acaba de llegar, tenemos que ver su estado físico y el encaje con los compañeros, lo tenemos que ayudar todo lo que podamos», afirmó el técnico, añadiendo que Soriano se sube a «un tren que lleva ya muchos kilómetros en marcha». El entrenador confirmó que Soriano no estará disponible para el partido contra Girona, ya que aún está «un poco flojo» tras su llegada, pero espera que pueda integrarse al grupo la próxima semana. Además, Martínez informó sobre la lesión de Amidah, quien será baja para el encuentro.

Centrándose en el partido contra Girona, Martínez insistió en la importancia de no mirar más allá del presente y no distraerse con los playoffs. «Son dos semanas de tiempo real, pero no hemos de tener la cabeza en los playoffs sino en la competición, es tontería hablar de posibles rivales porque hay mucha variabilidad», declaró. El entrenador subrayó la importancia de cada partido en la lucha por la mejor posición posible en la tabla, reconociendo que «estamos en una horquilla entre la posición 2 y la 5» y que «no es lo mismo quedar el tercero que el cuarto». Martínez advirtió sobre el buen momento de forma del Girona, que «ahora llega con mucha confianza,» y la necesidad de prepararse para «un partido muy duro».

Volviendo a Soriano, el técnico insistió en la necesidad de no presionarlo y permitirle una adaptación gradual al equipo. «Intentando no presionar al chico, saber que no le podemos dar toda la información ni podemos esperar que ya está al nivel de jugadores que llevan casi 10 meses jugando y entrenando de una manera determinada,» explicó. Martínez destacó la importancia de adaptar el entrenamiento para facilitar su integración y el potencial del jugador para «marcar la diferencia». Además, el entrenador señaló que la llegada de Soriano proporciona «una información muy importante de cara al futuro» al poder observarlo en persona. Finalmente, Martínez dejó claro que no se debe ver a Soriano como un salvador, afirmando que un posible éxito en los playoffs dependerá de «la fuerza del equipo» en su conjunto.

En cuanto a la continuidad de los jóvenes jugadores Montero y De Larrea, Martínez confirmó que tienen contrato y expresó su deseo de que permanezcan en el equipo a largo plazo. «Seguro, de hecho tienen contrato los dos y ojalá que estén mucho tiempo, pero estamos en un mundo cambiante,» dijo. Prefiriendo centrarse en su contribución en el presente mes de Junio. «Son dos jugadores buenos que nos están ayudando mucho, tienen contrato pero todos estamos de paso, el club ha hecho los esfuerzos necesarios para que estén con contrato pero el futuro no lo podemos controlar», añadió.

Sobre Semi Ojeleye, Martínez enfatizó la importancia de las expectativas colectivas sobre las individuales. «Todo depende de las expectativas que tengas, yo intento no tener grandes expectativas individuales, sino que tengo expectativas en el equipo. A mi me interesa el grupo y ayudar a todos, hay veces que te preocupas individualmente,» explicó. El entrenador insistió en que los jugadores deben estar preparados para contribuir de diversas maneras, no solo anotando puntos. Martínez también habló sobre la variabilidad en los minutos de juego, señalando que «cada partido es una historia» y que las rotaciones pueden variar dependiendo del rival y del desarrollo del partido. El técnico subrayó la importancia de pasar página rápidamente después de un mal partido y enfocarse en el futuro. Finalmente, Martínez reiteró el objetivo del equipo de luchar por la segunda plaza en la liga regular y reconoció la buena temporada realizada hasta el momento.

En relación a la carga de minutos, Martínez explicó que, aunque actualmente juegan menos partidos, esto cambiará con la llegada de los playoffs. «Ahora jugamos menos partidos, pero esto va a cambiar cuando empiecen los playoffs, nos gustaría mantener la idea de intentar jugar cada partido con muchos jugadores con rotaciones cortas para jugar a un ritmo e intensidad alto y es muy difícil mantenerlo muchos minutos», afirmó. El entrenador reconoció la tendencia a «reducir rotaciones» a medida que se acercan los playoffs, pero insistió en que la prioridad inmediata es el partido contra Girona. «Vamos a pensar primero en el Girona y luego ya pensamos en los playoffs», concluyó.