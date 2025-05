El vínculo de Pedro Martínez con el entrenador del año de la NBA Kenny Atkinson, el actual técnico de los Cleveland Cavaliers, tuvo un paso fugaz por el C. B. Salamanca que entrenaba el catalán en la temporada 95-96. Tuomas Isalo, actual entrenador de los Grizzlies, tiene al coach del Valencia Basket como uno de sus referentes

El juego vistoso del Valencia Basket de Pedro Martínez tiene pinceladas, entre otras tendencias, del juego a más posesiones, sin renunciar a ningún buen tiro de tres, que desde hace unos años vienen introduciendo varios entrenadores de la NBA. Con Brad Stevens en los Celtics como uno de sus precursores. El baloncesto, que tiene giros alucinantes, nos ha dejado una de esas historias curiosas esta temporada puesto que el técnico de una de las sensaciones de la Regular Season de este curso, los Cleveland Cavaliers con una tarjeta de 64-18 como mejor equipo de la Conferencia Este, fue en su momento jugador que estuvo de forma fugaz a las órdenes del catalán. Kenny Atkinson, americano de nacimiento y con la doble nacionalidad española porque está casado con una sevillana, fue elegido mejor entrenador del año con el premio Red Auerbach por esa gesta, aunque la película no ha terminado bien para los de Ohio porque fueron barridos en semifinales de conferencia por los Indiana Pacers por un claro 4-1.

Hay que viajar en el tiempo hasta la temporada 1995-1996. Pedro Martínez era el entrenador del C. B. Salamanca en la Liga ACB donde, por cierto, Luis Casimiro, que años después también fue entrenador del Pamesa Valencia, era su técnico ayudante. Tras la fuga, literal, de los bases Carl Thomas y Jim Les tuvieron que mirar al equipo vinculado para completar la plantilla y afrontar un partido en Sevilla contra el Caja San Fernando. Allí, en el Vino de Toro de Zamora, jugaba ese año Kenny Atkinson. Su primer, y único, partido en la ACB terminó con derrota para los charros por 91-79 y un -4 de valoración para el americano, que fue sincero al reconocer que no se sabía ni los sistemas del equipo. La mayor aportación del base en Zamora fue liderar una campaña del patrocinador para vender 3.000 botellas de vino en Estados Unidos. En su paso por España llegó a jugar en el Aguas de Calpe de la Liga EBA donde no coincidió por meses con Rubén Burgos, el ahora técnico que lleva nueve títulos con el Valencia Basket femenino, y Paco Olmos en el banquillo. Atkinson jugó partidos contra equipos míticos del baloncesto valenciano como el Gandía, el Llíria o el Arroz Dacsa Almássera.

Más allá de la anécdota, el gran vínculo actual de Pedro Martínez con la NBA está en Tuomas Isalo. El islandés terminó la temporada como entrenador jefe de los Memphis Grizzlies, donde juega el español Santi Aldama, tras el despido de Taylor Jenkins. Su gran tarjeta de presentación fue el París Basketball que maravilló en la temporada 23-24 ganando la Eurocup con un baloncesto vistoso que el finlandés reconoció, en una entrevista a la BCL cuando era entrenador del Telekom Bonn, que Pedro Martínez era uno de sus referentes: «Es el entrenador que más he estudiado en los últimos cinco años. Siempre aporta nuevas ideas y metodologías. Además, está abierto a compartirlo con todo el mundo». Isalo, en su momento, fue de los técnicos que presenció entrenamientos de Pedro Martínez. Ahora, el Valencia Basket también tiene presencia del basket del finlandés porque Adrian Kovacs viene de ese cuerpo técnico del París Basketball y fue el refuerzo el pasado verano para el staff del equipo taronja.