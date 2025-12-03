Nuevo contratiempo para Valencia Basket

R. D. Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

Malas noticias para Valencia Basket, el internacional español Xabi López-Arostegui tuvo que retirarse desafortunadamente del entrenamiento del lunes debido a una lesión muscular en la pierna derecha, según ha confirmado el club tras las pertinentes pruebas realizadas.

El vizcaíno causará baja para los próximos partidos del equipo. Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, pero mínimo se perderá el encuentro ante Panathinaikos correspondiente a la decimocuarta jornada de Euroliga, y el partido frente a Baskonia de este próximo domingo en Vitoria por la novena jornada de liga ACB. El contrastado alero ya se perdió varios partidos por problemas físicos a inicios de temporada, debido a que sufrió una fractura en un dedo de la mano izquierda en el pasado mes de Septiembre.

Como afronta la situación Pedro Martínez

Por su parte, Pedro Martínez con esta nueva baja tendrá menos problemas para decidir los descartes de cara a los encuentros más venideros en el calendario. Además, el técnico catalán recupera a los internacionales, que vuelven a la disciplina taronja tras la ventana FIBA, como es el caso entre otros de Omari Moore, quien después de haber conseguido recientemente su pasaporte debutó con la selección de Macedonia del Norte.