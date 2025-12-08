Jean Montero: «Los equipos tienen que hablar en la pista, ahí se demuestra todo»

Jean Montero está recuperando, poco a poco, la sonrisa que siempre le ha acompañado cuando muestra su mejor baloncesto. Ha sido un proceso complicado, puesto ... que comenzó el curso con la lesión en un dedo de la mano derecha que arrastró desde el playoff de la pasada temporada y en una plantilla larga el nivel de competencia es tan alto que al regresar cuesta encontrar el rol. «Mentalmente ahora estoy mejor y no me preocupo tanto por la mano», reconoció a este periódico tras la victoria del Valencia Basket en el Buesa Arena «y creo que iré recuperando la confianza en mi juego poco a poco. Esperemos que cuando lleguen los meses calientes, en febrero en la Copa del Rey y luego en mayo o junio, pueda responder como se debe en la pista».

Lo más importante es que lo que sí que está respondiendo ya es el equipo. Tras el épico triunfo en el Buesa Arena, decidido con un tiro sobre la bocina de Kameron Taylor, el conjunto taronja defiende su liderato en la ACB, con un 8-1 compartido con el Real Madrid pero con mejor average, a lo que suma su actual cuarto puesto en la Euroliga. En total, teniendo en cuenta que comenzaron el curso ganando la Supercopa, han ganado 19 de los primeros 25 partidos. Un brutal 76% que hasta ahora no había conseguido nunca el club cuando se ha compaginado la ACB con la Euroliga. «Los equipos tienen que hablar en la pista, ahí se demuestra todo», ese el análisis que el dominicano realiza al respecto «porque en el papel puedes tener un equipazo pero si luego no te desenvuelves en la pista como equipo no vale de nada. Es en los partidos donde tenemos que seguir demostrando que somos un equipo unido para luchar por todo». Para ello, es clave aportar en los dos lados de la pista. Al músculo ofensivo que los taronja están mostrando desde que arrancó la temporada se ha sumado una mejora defensiva en el último mes. En Vitoria, para llegar a la canasta decisiva de Taylor hubo que pasar, unos segundos antes, por un robo de Montero a Luwawu-Cabarrot con 87-87 en el marcador que fue igual de clave para el triunfo. «Todo el mundo aporta lo que se debe de hacer en el momento, y eso es lo que creo que nos define como equipo, que cualquiera puede tener un buen partido, puede sacar una canasta o acción defensiva para nosotros en un momento determinado y creo que eso es lo que nos hace grandes como equipo», analiza el base.

Aunque el calendario del basket está enloquecido, se han disputado 25 partidos en poco más de dos meses, es necesario pararse a analizar. El porcentaje de triunfos taronja a estas alturas no es algo sencillo de conseguir. «No, no es fácil», reconoce el de Villa Juana «y más cuando el fin de semana te toca en la ACB también un equipo de Euroliga y físico. Mentalmente tenemos que seguir ayudándonos unos a otros, seguir esforzándonos y mejorar. Creo que al final de temporada se van a ver los frutos de ese trabajo».

Montero esboza una sonrisa pícara cuando se le pregunta por las broncas de Pedro Martínez durante los partidos, algunas muy evidentes cuando realiza algún cambio y no le ha gustado algún aspecto del rendimiento del jugador que enfila el banquillo, y el efecto motivador que debe tener tanto en el que la sufre en ese momento, como en el resto del grupo: «El jugador que es inteligente es el que no se ofende con ese tipo de acciones del entrenador. Lo que hace ahí es que te da un impulso, quiere hacer lo mejor y ponerte en tensión. A veces sirve para que te concentres mejor y cuando vuelvas a salir que entres más fuerte en el partido. Esa es su manera de mantener la presión y todo eso se respeta». Algo que deben entender todos, como las rotaciones cortas en el manual de estilo de Pedro Martínez. «Los jugadores quieren seguir y seguir en pista, el que niegue eso está mintiendo. Lo que tenemos que pensar es que somos un equipo, que el que entra lo hará mejor y que volverás a tener más oportunidades porque las rotaciones van y vienen en nuestro estilo de juego. Nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra», confiesa. ¿Y su ambición? Al máximo, como siempre desde que llegó al Valencia Basket: «Sueño con todos los títulos y con jugar la Final Four de la Euroliga pero como dije antes, los deseos los tenemos que hablar en la pista. La Copa del Rey se va a jugar en el Roig Arena y sería bonito ganarla ante nuestra afición».