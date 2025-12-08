Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montero celebra, junto a Pedro Martínez, la canasta ganadora de Taylor en Vitoria. acbphoto/ aitor bouzo

Jean Montero: «Los equipos tienen que hablar en la pista, ahí se demuestra todo»

El exterior dominicano está recuperando su nivel tras comenzar el curso con una operación: «Mentalmente estoy mejor y no me preocupo tanto por la mano»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A VITORIA

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:47

Jean Montero está recuperando, poco a poco, la sonrisa que siempre le ha acompañado cuando muestra su mejor baloncesto. Ha sido un proceso complicado, puesto ... que comenzó el curso con la lesión en un dedo de la mano derecha que arrastró desde el playoff de la pasada temporada y en una plantilla larga el nivel de competencia es tan alto que al regresar cuesta encontrar el rol. «Mentalmente ahora estoy mejor y no me preocupo tanto por la mano», reconoció a este periódico tras la victoria del Valencia Basket en el Buesa Arena «y creo que iré recuperando la confianza en mi juego poco a poco. Esperemos que cuando lleguen los meses calientes, en febrero en la Copa del Rey y luego en mayo o junio, pueda responder como se debe en la pista».

