Taylor desata la locura para el Valencia Basket en Vitoria

El baloncesto es un deporte mágico. Imprevisible. Donde los partidos pueden decidirse en una décima. El que disputaron el Baskonia y el Valencia Basket en ... el Buesa Arena merecía un final de cine. Con 89-89 y un segundo y siete décimas en el crono, el último balón fue para los taronja. Pedro Martínez agotó sus tiempos muertos para pintar en la pizarra. Darius Thompson, el sacador, tuvo la sangre fría de tras no salir la jugada diseñada (así lo reconoció el técnico taronja) hacerle llegar el balón a Taylor. A Kam le dio tiempo, recibiendo de espaldas, de girarse, fintar con la mirada, hacer saltar a Radzevicius y soltar el balón, suavemente, antes de que se iluminara el tablero para darle el triunfo al Valencia Basket. Hubo que revisarlo, pero entró a tiemp. Vaya si entró. El triunfo permite a los valencianos mantener el liderato de la ACB, con un balance de 8-1 y mejor average del Real Madrid, y abriendo el foco, sumar dos triunfos en menos de 48 horas en Atenas y Vitoria. Algo tremendo y con mucho mérito.

La mala noticia del encuentro fue la lesión de Badio que tras recibir un golpe en el muslo ya no pudo volver. Su entrenador, a espera de las pruebas que se le realizarán en Valencia, reconoció que la primera exploración «no pinta bien». Ahora mismo, el equipo valenciano tiene a López-Arostegui y Key como bajas físicas.

Si algo dejó claro el partido al descanso, además de que en el Baskonia el faro esta temporada es la luz que pone en la pista Luwawu-Cabarrot, es que la dependencia en el acierto del triple sí que condicionó el rendimiento de los taronja. Al espectacular 2-12 con el arrancó el partido se llegó con 4 de 6 en triples del Valencia Basket, el último del capitán Puerto, que forzó el primer tiempo muerto del técnico Galbiati. Desde ese momento, el parcial hasta el final de la primera parte fue un claro 42-27, donde se mezcló el paso al frente de los vitorianos y el descenso en los porcentajes de los valencianos. De los siguientes 12 triples que intentaron los de Pedro Martinez tras su gran arranque, 10 fueron escupidos por el aro y sólo 2 besaron la red. La descompensación que hubo en pista en el rendimiento de las rotaciones también fue otra de las claves.

El partido, tras un tercer cuarto de intercambio de golpes, se asomó a un final dramático. Con 70-70, los dos equipos sumaron los siguientes 15 puntos del partido desde el tiro libre (77-78). Luwawu-Cabarrot cerró esa racha con un triple (80-70), Reuvers con un mate (80-80) y todo se decidió en los últimos segundos. Con 87-87, Montero robó un balón con cinco segundos en el crono para subir desde el tiro libre el 87-89. El Valencia Basket decidió defender la última, Diakite logró empatar para dejarlo todo en manos de Taylor. «Ha sido un partido muy igualado si quitamos los primeros cuatro minutos, que es donde hemos jugado mejor. El resto hemos estado fuera de ritmo», reconoció Pedro Martínez tras la victoria.

Baskonia: Simmons (5), Howard (14), Radzevicius (5), Kurucs (8) y Diop (5), cinco inicial, Spagnolo (9), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (26), Frisch (5) y Diakité (12).

Valencia Basket: Thompson (2), Badio (3), Taylor (11), Costello (5) y Sako (-), cinco titular, Puerto (6), Pradilla (3), Montero (17), Larrea (7), Moore (11), Sima (8) y Reuvers (18).

Parciales: 17-20, 27-19 (44-39), 16-23 (60-62) y 29-29 (89-91).