Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
Pradilla ataca el aro del Baskonia- efe

Taylor desata la locura para el Valencia Basket en Vitoria

Una canasta al límite del americano defiende el liderato de la ACB de los taronja al derrotar al Baskonia 89-91. En un partido digno de un playoff los de Pedro Martínez culminan una semana perfecta con dos triunfos de primer nivel en menos de 48 horas

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL VITORIA

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:12

Comenta

El baloncesto es un deporte mágico. Imprevisible. Donde los partidos pueden decidirse en una décima. El que disputaron el Baskonia y el Valencia Basket en ... el Buesa Arena merecía un final de cine. Con 89-89 y un segundo y siete décimas en el crono, el último balón fue para los taronja. Pedro Martínez agotó sus tiempos muertos para pintar en la pizarra. Darius Thompson, el sacador, tuvo la sangre fría de tras no salir la jugada diseñada (así lo reconoció el técnico taronja) hacerle llegar el balón a Taylor. A Kam le dio tiempo, recibiendo de espaldas, de girarse, fintar con la mirada, hacer saltar a Radzevicius y soltar el balón, suavemente, antes de que se iluminara el tablero para darle el triunfo al Valencia Basket. Hubo que revisarlo, pero entró a tiemp. Vaya si entró. El triunfo permite a los valencianos mantener el liderato de la ACB, con un balance de 8-1 y mejor average del Real Madrid, y abriendo el foco, sumar dos triunfos en menos de 48 horas en Atenas y Vitoria. Algo tremendo y con mucho mérito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  7. 7

    El Maratón más bonito del mundo
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Taylor desata la locura para el Valencia Basket en Vitoria

Taylor desata la locura para el Valencia Basket en Vitoria