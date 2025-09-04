Alcaraz - Djokovic: horario confirmado, cómo y dónde ver en directo la semifinal del US Open 2025 El murciano se enfrenta al serbio con su séptima final de Grand Slam en juego

Mario Lahoz Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025,

Carlos Alcaraz está intratable en este US Open 2025. El de El Palmar arrolló a Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4) y se planta en las semifinales de Nueva York sin haber perdido ni un solo set en todo el torneo, una estadística que no lograba nadie desde Rafa Nadal en el año 2008.

Enfrente estará Novak Djokovic, en lo que comienza a convertirse en un clásico de las últimas rondas de los Grand Slam. El serbio superó este miércoles a Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) y sigue demostrando que la edad es solo un número y es la suma de rendimiento y talento lo que le mantienen en la pista.

Ambos tenistas se han visto la cara en ocho ocasiones con un balance favorable para Nole de 5-3. El último enfrentamiento se produjo en los cuartos de final del Open de Australia, dónde se impuso Djokovic en cuatro mangas. Eso sí, las dos últimas finales de Wimbledon son para el español.

La otra semifinal será un duelo interesante entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime. Cabe la posibilidad de que los aficionados al mundo del tenis tengan, por tercer Grand Slam consecutivo, una final Sinner - Alcaraz.

Horario y dónde ver la semifinal por TV

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan este viernes 5 de septiembre en la semifinal del US Open 2025. El choque se disputará a las 21:00 horas en la pista central Arthur Ashe de Nueva York. Puedes seguir el partido en directo por televisión a través de Movistar Plus+, que posee los derechos del torneo en exclusiva.