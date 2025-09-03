Cuánto dinero se lleva el ganador del US Open en 2025: el récord de premios, destrozado

El campeón ingresa un 39% más que el año pasado y el torneo destina 90 millones de dólares en premios

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:12

Si ganar Roland Garros suponía un premio de 2.550.000 euros y hacerlo en Wimbledon lo elevaba a 3.000.000 £ (3.503.490 euros), el campeón y campeona del US Open va a destrozar todos los récords hasta el momento. El Grand Slam norteamericano destina 90 millones de dólares en premios y el vencedor se lleva una cantidad nunca vista: 5 millones de dólares, que al cambio actual, con el dólar devaluado, se sitúa en 4.269.016 euros.

El último Grand Slam ha incrementado un 20% el reparto de premios para esta edición, y en el caso del campeón es un 39% más que la cifra del 2024. Y se verán beneficiados no solo los que lleguen a las rondas finales, sino también los que simplemente han accedido al cuadro principal del torneo y han sido eliminados a las primeras de cambio o han avanzado alguna ronda.

Quien llegue a primera ronda ya ha cobrado 110.000 dólares (entorno a 100.000 euros), los de segunda 154.000 y los de tercera 237.000. Quien alcanzó los octavos ingresa 400.000 dólares, quien llega a cuartos 660.000 y cada semifinalista se convierte en millonario, con 1.260.000 euros. En el caso del finalista, la cifra será de 2,5 millones de dólares, y la gloria del campeón se paga con 5 millones de dólares, entorno a 4'3 millones de euros.

Este es el prize money del US Open en 2025.

INDIVIDUALES FEMENINOS/MASCULINOS (POR JUGADOR)

Ganador $5,000,000

Subcampeón $2,500,000

Semifinalistas $1,260,000

Cuartofinalistas $660,000

Octavos de final $400,000

Dieciseisavos de final $237,000

Ronda de 64 $154,000

Ronda de 128 $110,000

Total: $31,620,000

DOBLES FEMENINOS/MASCULINOS (POR EQUIPO)

Ganador $1,000,000

Subcampeón $500,000

Semifinalistas $250,000

Cuartofinalistas $125,000

Tercera ronda $75,000

Segunda ronda $45,000

Primera ronda $30,000

Total: $4,780,000

DOBLES MIXTOS (POR EQUIPO)

Ganador $1,000,000

Subcampeón $400,000

Semifinalistas $200,000

Cuartofinalistas $100,000

Octavos de final $20,000

Total: $2,360,000

SILLA DE RUEDAS

$1,600,000 (TOTAL)

