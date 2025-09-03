Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista de la pista central del estadio Arthur Ashe, sede del Abierto de tenis de Estados Unidos. Efe

Cuánto dinero se lleva el ganador del US Open en 2025: el récord de premios, destrozado

Tenis ·

El campeón ingresa un 39% más que el año pasado y el torneo destina 90 millones de dólares en premios

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:12

Si ganar Roland Garros suponía un premio de 2.550.000 euros y hacerlo en Wimbledon lo elevaba a 3.000.000 £ (3.503.490 euros), el campeón y campeona del US Open va a destrozar todos los récords hasta el momento. El Grand Slam norteamericano destina 90 millones de dólares en premios y el vencedor se lleva una cantidad nunca vista: 5 millones de dólares, que al cambio actual, con el dólar devaluado, se sitúa en 4.269.016 euros.

El último Grand Slam ha incrementado un 20% el reparto de premios para esta edición, y en el caso del campeón es un 39% más que la cifra del 2024. Y se verán beneficiados no solo los que lleguen a las rondas finales, sino también los que simplemente han accedido al cuadro principal del torneo y han sido eliminados a las primeras de cambio o han avanzado alguna ronda.

Quien llegue a primera ronda ya ha cobrado 110.000 dólares (entorno a 100.000 euros), los de segunda 154.000 y los de tercera 237.000. Quien alcanzó los octavos ingresa 400.000 dólares, quien llega a cuartos 660.000 y cada semifinalista se convierte en millonario, con 1.260.000 euros. En el caso del finalista, la cifra será de 2,5 millones de dólares, y la gloria del campeón se paga con 5 millones de dólares, entorno a 4'3 millones de euros.

Este es el prize money del US Open en 2025.

INDIVIDUALES FEMENINOS/MASCULINOS (POR JUGADOR)

Ganador $5,000,000

Subcampeón $2,500,000

Semifinalistas $1,260,000

Cuartofinalistas $660,000

Octavos de final $400,000

Dieciseisavos de final $237,000

Ronda de 64 $154,000

Ronda de 128 $110,000

Total: $31,620,000

DOBLES FEMENINOS/MASCULINOS (POR EQUIPO)

Ganador $1,000,000

Subcampeón $500,000

Semifinalistas $250,000

Cuartofinalistas $125,000

Tercera ronda $75,000

Segunda ronda $45,000

Primera ronda $30,000

Total: $4,780,000

DOBLES MIXTOS (POR EQUIPO)

Ganador $1,000,000

Subcampeón $400,000

Semifinalistas $200,000

Cuartofinalistas $100,000

Octavos de final $20,000

Total: $2,360,000

SILLA DE RUEDAS

$1,600,000 (TOTAL)

