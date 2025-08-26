El sorprendente nuevo look de Alcaraz en el US Open: «Es horrible» El murciano se rapa la cabeza antes de su debut ante Opelka

Carlos Alcaraz debutó en la madrugada de este martes en el US Open y lo ha hecho con un sorprendente look. El murciano se ha rapado por completo la cabeza y también ha jugado sin mangas en su primer partido en el torneo, en el que se ha impuesto en tres sets al americano Railly Opelka.

«Me acabo de cortar el pelo y me cuesta, pero tengo que empezar de cero», le explicaba al golfista Rory McIlroy. Posteriormente, explicaba en rueda de prensa a qué se debía ese cambio: «Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo».

Sin embargo, todo tuvo que ver con un error de su hermano Álvaro: «De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina. La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. La verdad es que no me gusta el pelo. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad. Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido».

A quien no le gustó nada fue a su compañero y colega Francis Tiafoe, tal y como afirmó en rueda de prensa: «Es horrible. Terrible. Lo miré y pensé: 'Supongo que eres aerodinámico'. Juan Carlos 'Mosquito' (el apodo de Ferrero) se reía. Dijo: 'Sí, es más rápido de lo que ya era'. Yo pensé: 'Bueno, eso es un problema'».

El americano tiró de humor para seguir criticando el nuevo corte de Alcaraz: «No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible. Para alguien que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de sus buenos cortes, esto horrible. Pero, al fin y al cabo, es Carlos, es mi chico. Aunque me necesita».

