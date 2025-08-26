Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo look de Alcaraz en el US Open.

Ver 21 fotos
El nuevo look de Alcaraz en el US Open. Reuters

El sorprendente nuevo look de Alcaraz en el US Open: «Es horrible»

El murciano se rapa la cabeza antes de su debut ante Opelka

J.Zarco

Martes, 26 de agosto 2025, 08:10

Carlos Alcaraz debutó en la madrugada de este martes en el US Open y lo ha hecho con un sorprendente look. El murciano se ha rapado por completo la cabeza y también ha jugado sin mangas en su primer partido en el torneo, en el que se ha impuesto en tres sets al americano Railly Opelka.

«Me acabo de cortar el pelo y me cuesta, pero tengo que empezar de cero», le explicaba al golfista Rory McIlroy. Posteriormente, explicaba en rueda de prensa a qué se debía ese cambio: «Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo».

Sin embargo, todo tuvo que ver con un error de su hermano Álvaro: «De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina. La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. La verdad es que no me gusta el pelo. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad. Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido».

A quien no le gustó nada fue a su compañero y colega Francis Tiafoe, tal y como afirmó en rueda de prensa: «Es horrible. Terrible. Lo miré y pensé: 'Supongo que eres aerodinámico'. Juan Carlos 'Mosquito' (el apodo de Ferrero) se reía. Dijo: 'Sí, es más rápido de lo que ya era'. Yo pensé: 'Bueno, eso es un problema'».

El americano tiró de humor para seguir criticando el nuevo corte de Alcaraz: «No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible. Para alguien que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de sus buenos cortes, esto horrible. Pero, al fin y al cabo, es Carlos, es mi chico. Aunque me necesita».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  8. 8 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    El jefe de Climatología de Aemet admite errores en la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sorprendente nuevo look de Alcaraz en el US Open: «Es horrible»