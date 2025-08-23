Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en España y reparte más de 330.801 euros en un municipio valenciano muy popular para veranear
Rafa Nadal durante el homenaje en París en su retirada. EFE

Esta es la nueva rutina de Rafa Nadal tras su retiro del tenis: «Levantarme sin tener algo que hacer no funciona, necesito objetivos»

El mejor tenista de la historia de España desveló en un podcast algunos detalles de su vida actual

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:13

Rafa Nadal está cerca de cumplir un año oficialmente retirado. Esta nueva forma de vivir la vida le ha obligado a redefinir su estricta rutina pues, tal y como ha confesado, levantarse «sin nada que hacer» no le funciona y necesita «objetivos» para ser feliz.

Al tomar la decisión de colgar la raqueta, se acabaron dos décadas de rutina militar de la noche a la mañana. «Es un poco difícil decidir cuál es el día a día, porque no hay una rutina como había antes. Antes me levantaba con despertador. Ahora tengo un niño que me despierta a las siete, más o menos», desvela en el podcast NDL Pro Health.

Con dos niños a su cargo, sus labores se enfocan mucho más a la vida familiar. Eso sí, Nadal está obligado a mantener una vida activa para proteger a su maltrecho cuerpo de todo el esfuerzo realizado estos años. «Estoy haciendo gimnasio tres veces a la semana. Cardio, fuerza y rutinas básicas de cuando jugaba para proteger las rodillas y los hombros», revela.

Además, el balear ha encontrado el remedio para que la pereza no le gane la batalla: «Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas. Prefeiro empezar el día sabiendo que ya he cumplido. Levantarme sin tener algo que hacer no me funciona. Necesito objetivos. Esforzarme es lo que me da felicidad», añade.

Y es que los aficionados acérrimos a la leyenda del tenis conocen algunos de sus vicios, especialmente los relacionados con la alimentación, que él tampoco esconde en el podcast. «Me gusta mucho el chocolate. El de leche, con almendras... con todo lo que pueda ser. Los suplementos me ayudan a sentirme bien, me dan sensación de energía», explica.

Sin embargo, además de los caprichos de chocolate, no renuncia a los suplementos de su propia marca, NDL Pro-Health, que consume regularmente para energía, recuperación y salud articular, manteniéndose fiel a su filosofía de bienestar integral.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  3. 3 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  4. 4

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  5. 5 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
  6. 6 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  7. 7

    La reforma de San Agustín en Valencia acortará el cruce donde murió una niña
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Esta es la nueva rutina de Rafa Nadal tras su retiro del tenis: «Levantarme sin tener algo que hacer no funciona, necesito objetivos»

Esta es la nueva rutina de Rafa Nadal tras su retiro del tenis: «Levantarme sin tener algo que hacer no funciona, necesito objetivos»