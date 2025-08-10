La dieta de Rafa Nadal y el suplemento energético que sigue tomando tras retirarse del tenis

Mar Georga Domingo, 10 de agosto 2025, 00:50 Comenta Compartir

Algunos pensarán que detrás del éxito de Rafa Nadal se encuentra una dieta milagrosa o un suplemento nutricional secreto, pero nada más lejos de la realidad. El 14 veces ganador de Roland Garros ha confesado en un reciente podcast de 'NDL Pro-Health' que nunca ha seguido una dieta estricta y que en su alimentación diaria come un poco de todo. «Hago mi sesión diaria de fuerza, pero no sigo dietas estrictas», afirma. En su menú semanal no faltan los platos típicos mallorquines de su tierra como el arroz o la sopa de pescado; y en ocasiones se permite algún capricho.

«Casi diariamente me doy algún capricho. Desgraciadamente, mi favorito es el chocolate con leche», bromea Nadal, a lo que añade que intenta consumirlo con moderación. Es más, en relación con los planes de alimentación y las dietas para deportistas, el extenista español reconoce que se trata de una disciplina nutricional que ha llegado tarde para él. «Esa educación a nivel de alimentación, yo creo que es algo un poquito posterior a lo que es mi generación. El conocimiento de cómo alimentarse bien, de cómo llevar unas rutinas adecuadas, creo que viene un poquito posterior a lo que yo crecí», explica.

No obstante, el mallorquín señala que hay un suplemento alimenticio que no falta en su rutina, y que sigue consumiendo a pesar de haberse retirado del tenis profesional. Se trata de los geles energéticos, formulados principalmente con carbohidratos de rápida absorción, como la maltodextrina o la fructosa. Estos productos están indicados para evitar caídas de energía durante actividades físicas exigentes, ya sea a nivel profesional o en amateur prolongado. «He consumido geles y los sigo consumiendo, antes de entrenar y durante el entrenamiento, porque me da una sensación de energía que me gusta», explica. A lo que añade que también ha llegado a consumir magnesio: «Lo utilizo para la recuperación y también para sentirme bien. Me gusta el producto de articulaciones, lo tomo cada mañana».