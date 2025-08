Zverev, muy sorprendido con la actitud de Nadal al visitar su Academia: «Se levantaba en medio del restaurante»

J.Zarco Valencia Domingo, 3 de agosto 2025, 19:15 Comenta Compartir

Alexander Zverev es uno de los tenistas de los que siempre se ha esperado un gran rendimiento pero que parece haberse estancado en los últimos años. El alemán todavía no ha logrado su gran objetivo, ser campeón de Grand Slam, pese a que ha llegado disputar tres finales ante Thiem, Alcaraz y Sinner.

El actual número 3 del mundo busca dar un cambio a su carrera y hace unos días estuvo en la Academia de Rafa Nadal entrenando con Toni Nadal y también compartió varios momentos con el extenista español. Zverev ha relatado en Nothing Major Podcast cómo fue su encuentro con el catorce veces campeón de Roland Garros.

«Había jugado muchas veces con Rafa, tuvimos grandes batallas y esperaba que cenáramos algún día juntos al estar yo allí. Pero me sorprendió muchísimo todo lo que se implicó, no tenía por qué hacer eso. Significó muchísimo para mí que pasara horas en pista dándome consejos y la intensidad con la que me entrenó», desveló.

El de Hamburgo también sorprendió contando algunas de las actitudes de Rafa: «Tuvimos cenas que se prolongaron hasta la 1 de la madrugada y en mitad de ellas, se levantaba en medio del restaurante y empezaba a golpear de drive, para darme consejos técnicos».

Zverev detalló en qué aspectos de su juego le incide Nadal que tiene que mejorar: «No sé cuántas veces me dijo durante esa semana que tenía que ser más agresivo y valiente. Sé que debo hacerlo, pero escucharlo de él, con el que he jugado partidos importantes. Me decía que cuando soy agresivo es muy difícil hacerme daño, pero cuando me pongo pasivo soy vulnerable».

Por otro lado, aseguró que la intención que tiene es que Toni Nadal le acompañe en ciertos momentos durante 2026: «Ahora su agenda está repleta de compromisos como charlas y temas relacionados con la academia, pero creo que el año que viene tendrá una presencia mucho mayor junto a mí».

