Una de las grandes promesas del tenis sobre Alcaraz y Sinner: «Puedo ganarles»

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos tenistas destinados a dominar el circuito durante los próximos 15 años si todo ... va bien. Sobre todo, recogiendo el testigo de aquel maravilloso 'Big Three' que tantos momentos inolvidables y partidos épicos han regalado a la escena mundial. Estará por ver quién será ese tercero en discordia. En la rivalidad Federer-Nadal, quien se fue sumando poco a poco fue Novak Djokovic, que al final acabó con más Grand Slams que ninguno de ellos, con 24.

Con Sinner y Alcaraz, todo apuntaba a que o Zverev, Medvedev o Tsitsipas fuesen el tercero que diese más guerra tanto al ciborg italiano como al mago español. Sin embargo, con el paso de los años y pese a que aún son jóvenes, ninguno de ellos ha encontrado el nivel de tenis necesario en sí para imponer un verdadero desafío a los titanes del ranking ATP. Pero, en este último tiempo, los expertos y aficionados que no solo quieren que Alcaraz y Sinner arrasen en la escena, han depositado todas sus esperanzas en otra gran promesa del panorama: Holger Rune. El número 8 del mundo es uno de esos tenistas que, si encuentra la regularidad necesaria, puede instaurarse como un rival que puede dar problemas al español y al italiano y robarles algún Grand Slam. Prueba de ello es que en enfrentamientos directos con el del Palmar va empate 2-2, mientras que con el número uno del mundo tiene un balance de 2-3.

Por eso, en una entrevista recogida por 'Punto de Break', el tenista de Dinamarca apunta que ya ha desafiado a Alcaraz y Sinner e incluso les ha ganado.

El nivel de Alcaraz y Sinner y sus palabras más atrevidas :«Jugar consistentemente a ese nivel sí marca la diferencia. La pregunta es si muy pocos jugadores pueden alcanzar su nivel y tener la oportunidad de vencerlos, y creo que sí. Algo que también hemos visto en el pasado. Carlos tuvo una racha excelente de muchísimos partidos. Han logrado mantenerse muy consistentes a ese nivel, es muy difícil, requiere mucha dedicación».

«En eso también estoy trabajando, porque definitivamente creo que tengo un buen juego que puede, como he demostrado en el pasado, desafiarlos y ganarles partidos. Es muy interesante. Son los jugadores con los que quieres competir en las finales más importantes. Siento que, en mi caso, cuanto más a menudo pueda hacerlo, también mejorará mi nivel», explicaba.

Su relación con Andre Agassi, leyenda del tenis : «Me puse en contacto con él después de Roland Garros. Hablamos, nos llamamos por teléfono y hablamos de pasar unos días juntos. Me emocionaba mucho ver su opinión sobre mi juego, cómo lo veía y cómo podía ayudarme un poco y mejorar las cosas. Tres días no van a cambiar mucho las cosas, pero fue agradable, fue realmente agradable ver su opinión sobre mi juego. Hablamos mucho y también tuvimos buenas sesiones en la pista. No es que vaya a estar conmigo en los torneos, así que no es como mi entrenador, pero definitivamente seguimos en contacto. Sí, es un tipo muy, muy agradable, y respeto mucho su visión del tenis, es increíble. Además, obviamente, su carrera fue una locura. He visto muchos vídeos de él y lo admiro mucho. Tengo a mi entrenador de toda la vida, Lars, quien hace la mayor parte del trabajo. Lo está haciendo increíble, lo respeto mucho. Ha sido fundamental en la formación del jugador que soy hoy, así que no voy a cambiar», mencionaba.

Cambios en su tenis para seguir mejorando: «Hicimos algunos ajustes en mi saque y estaba listo para jugar hoy, pero siempre depende de como entras al partido y a veces vuelves a tus viejos hábitos, pero lo mantuve y me sentí muy cómodo. Eso fue muy importante hoy, porque tiene un saque enorme, así que también fue bueno conseguir muchos puntos gratis. Hoy me concentré mucho en el plan de juego, poniéndole las cosas difíciles. Es un jugador que va a hacer saques potentes, no puedes hacer nada, solo tienes que esperar tu oportunidad. Y eso lo hice bien, estuve muy concentrado», relataba.