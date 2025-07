Kyrgios, Alcaraz y las mujeres

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 10:42 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz acapara todas las miradas del mundo del tenis. El murciano y número dos del mundo no solo es conocido por el juego que despliega dentro de la pista, sino que también es una estrella fuera de ella, porque cada gesto, cada palabra o cada movimiento del de El Palmar es analizado con lupa por sus detractores y seguidores.

Es por eso, y es normal, que el tenista español esté constantemente en bocas de todos. Prueba de ello es el shippeo que hay ahora con Emma Raducanu o el tan polémico documental que desarrolló Netflix, «Carlos Alcaraz, a mi manera», donde muchas figuras y personajes reconocidos salieron a criticar duramente la actitud del murciano, catalogándolo como fiestero y una persona poco trabajadora en su disciplina.

De hecho, uno de los que reaccionó fue Roberto Bautista, tenista valenciano, lanzándole un recadito a Carlos Alcaraz, que por culpa de una lesión no pudo estar en el Mutua Madrid Open.

«Yo creo que el tenis de máximo nivel demanda mucho, ¿no? No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana», afirmaba en su día Bautista. Sin embargo, tras estas declaraciones matizaba que: «Considero a Carlos un jugador y una persona inteligente. Seguro que poco a poco se va a dar cuenta de lo que necesita para estar a ese nivel y lo va a implementar», afirmaba el jugador.

Ante el revuelo que se generó en su día, una de las voces más grandes del tenis y de los mejores deportistas de la historia de España, Rafa Nadal, salió en defensa de Carlos Alcaraz, comentando que la imagen que se daba del de El Palmar en el documental de Netflix no reflejaba en absoluto lo que él es en realidad.

«Conociendo un poco a Carlos, pienso que el documental no refleja su personalidad ni la forma en la que vive su carrera. No aparece como un jugador de tenis que se entrena, sino como alguien que ama la fiesta, que lo necesita, que no es muy profesional, y eso no es verdad. Carlos es un gran profesional, es una persona que trabaja muy duro para llevar su tenis y su físico al más alto nivel. El documental fue enfocado de manera equivocada, porque la percepción de la gente es diferente de lo que es su vida real», señalaba Nadal.

Pues ahora, de nuevo, Carlos Alcaraz ha tenido que ver cómo le han soltado otro pequeño palo de parte de otro tenista de la escena mundial, Nick Kyrgios. El australiano es más conocido por sus palabras, gestos, acciones o declaraciones tanto dentro como fuera de la pista. Y es que, en uno de los episodios que organiza Wimbledon, denominado Ultimate Tennis Showdown, el número 13 del mundo, preguntado por quién cree que iba a tener mejor carrera, si Sinner o Alcaraz, Kyrgios ha sido claro y polémico como siempre.

«Diré que Sinner, porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse y salir demasiado de fiesta. Esto es lo único que veo; Sinner es más estable», afirmaba el tenista australiano.

A lo que el presentador, Mouratoglou, contestaba que Sinner es más consistente, viendo que Alcaraz ha perdido más partidos esta temporada y esto era algo que se podía ver. También señala que, en los partidos, se puede observar que el tenista murciano tiene altibajos y que el italiano es más lineal. Pero ambos acaban de acuerdo en que, al final, esto se resolverá en los enfrentamientos cara a cara entre Alcaraz y Sinner, y que el número dos del mundo lleva ganando cinco veces consecutivas al italiano.