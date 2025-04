El recado del valenciano Bautista a Alcaraz por sus revelaciones en Netflix: «No creo que vaya a ganar grand slams acostándose a las 7 de la mañana»

Moisés Rodríguez Valencia Viernes, 25 de abril 2025, 17:22 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

El documental 'A mi manera' con Carlos Alcaraz como protagonista que acaba de estrenar la plataforma Netflix no está dejando indiferente a nadie. En el producto audiovisual se percibe a un tenista que quiere convertirse en el mejor de la historia, pero sin renunciar a vivir como un chico de 19 años y lo más cerca posible de su familia y de sus amigos de siempre en El Palmar.

Esta es la doctrina que el tenista proclama con palabras y hechos desde el primer capítulo, donde se ven secuencias en las que su equipo se desplaza hasta su domicilio para entrenar, y llega a pelotear en unas pistas debajo de su casa. También se ve en ese episodio cómo da rienda suelta a la euforia después de ganar Roland Garros en 2024, donde llega a afirmar que irá «de empalme» a la cita con la prensa a las 11 de la mañana del día siguiente.

También habla de una escapada a Ibiza: «Es fiesta y salir. Fui ahí a reventarme. No sé si está bien decirlo de esa manera, pero fui a salir. Yo lo aprovecho al máximo. A la vuelta, gané en Queen's y en Wimbledon. No digo que ganase por la fiesta, pero me fueron bien esos días. Y si las cosas van bien, tengo que repetir», Alcaraz quiere tener etapas de disfrutar de salir y pasar una noche con sus amigos, y esto ya ha generado algún comentario.

Por ejemplo, preguntado por ello en el Mutua Madrid Open, al que ha renunciado por lesión Carlos Alcaraz, el castellonense Roberto Bautista ha afirmado, en unas declaraciones difundidas por la cadena Ser: «Creo que el tenis de máximo nivel demanda mucho. No creo que Carlos vaya a a ganar grand slams acostándose a las 7 de la mañana. Yo al final creo que el tenis es muy exigente, que ahora es todo muy bonito y es muy joven, pero tiene que ver que si quiere igualar los números de los tres cracks tiene que jugar 15 años a gran nivel. considero un jugador y una persona inteligente, seguro que poco a poco se va a ir dando cuenta de lo que necesita para estar a ese nivel y seguro que lo va a implementar.»