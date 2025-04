Carlos Alcaraz se rinde a la paella en 'El Hormiguero' y desvela cuál es su bocadillo «ideal»

Marta Palacios Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 22:51 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ha sido el invitado este miércoles, 23 de abril, de 'El Hormiguero'. El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 ha recibido al tenista como todo un campeón y su presencia ha desatado la locura entre el público.

El deportista, número 3 de mundo, que ha conquistado a todos con su talento, humildad y mentalidad ganadora, ha visitado el programa para repasar su fulgurante trayectoria y ha compartido cómo ha vivido su meteórico ascenso en el mundo del tenis, qué le motiva cada día a superarse y cómo gestiona la presión de estar en lo más alto a una edad tan temprana. Además, ha regalado a los espectadores algunos detalles de su faceta más personal y ha hablado sobre su reciente documental en Netflix.

Alcaraz ha llegado al plató, acompañado de la canción 'We are the champions', de Queen, y ha pedido disculpas a Pablo Motos y a la audiencia por su voz: «No es que haya salido por ahí de fiesta esta noche, es que estoy un poco constipado», ha dicho entre risas y algo ronco.

Para comenzar, Alcaraz ha hablado con Motos sobre su presencia en el Mutua Madrid Open 2025 y ha mantenido la incógnita sobre su participación: «Pensaba que iba a estar mejor», le ha dicho a Pablo Motos. El tenista murciano ha hablado sobre ese problema físico muscular que sufrió en la final del Conde de Godó 2025 ante su rival Holger Rune y ha emplazado a este jueves su decisión definitiva una vez se reúna con su cuerpo médico y vea las sensaciones. «Me hice unas pruebas el lunes y estoy ahí a la espera. Pensaba que iba a estar mejor. El jueves, con todo el equipo decidiremos como sigue. Está en duda la participación. Hay que escuchar el cuerpo. Hablaré con el equipo médico y veré lo que dice el cuerpo. Madrid es un sitio especial para mi y haré todo lo posible para poder jugar», le ha dicho a Motos.

El tenista ha desvelado, además, qué es lo que hace para no aburrirse en los torneos. Alcaraz ha contado que «antes jugaba a videojuegos, pero ahora estoy con la familia, amigos...». Motos ha querido saber si era cierto que le gustaba jugar al parchís y el joven le ha dicho que sí, y que juega con Rafa Nadal, quien «se enfada si pierde».

El Carlos Alcaraz más fiestero

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber si Alcaraz, a pesar de su profesión y su juventud (tiene 21 años), se divierte como cualquier chico de su edad. El presentador le ha preguntado qué es lo que bebe cuando sale por las noches: «Bebo ginebra con limón, pero depende del día. Si veo que esa noche toca, me bebo lo que me traigan», ha desvelado entre risas para añadir que, «de vez en cuando», bebe «más de la cuenta». Pablo Motos también le ha preguntado si hace cosas de jóvenes de su edad y Alcaraz le ha dicho que dice «mucho» la palabra «bro» cuando habla.

El presentador le ha preguntado, a continuación, sobre su viaje de seis días a Ibiza antes de Wimbledon, torneo que ganó. «¿Puede que a ti te siente mejor Ibiza que entrenar?», le ha dicho Motos en broma. «Yo no opino, voy a Ibiza y gano. Cuando desconectas y lo pasas bien con tus amigos, juegas mejor, y los resultados llegaron», ha dicho el tenista entre risas y dejando claro que cuida así su salud mental: «Cuando la mente está apagada o sufre, no va nada. Le vas dando vueltas, 'qué tengo que mejorar...' entras en un bucle negativo».

El tenista también ha hablado sobre el rival que le pone «más nervioso» y al que le tiene «más respeto» cuando se enfrenta con él en la pista. «Estoy entre Jannik y Djokovic», ha indicado.

Por último, Pablo Motos le ha dicho a Alcaraz que tiene fama de ser el tenista «más glotón» de todos, algo que el deportista ha afirmado. «No soy muy de dulce, soy más de salado. La comida que me pierde es la paella y mi bocadillo ideal es el jamón con tomate y un chorrito de aceite, y con pan bueno y un poquito tostado», ha terminado.