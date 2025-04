Estopa desvela en 'El Hormiguero' el curioso detalle de la letra de 'La raja de tu falda': «Desde entonces la canto desde otra perspectiva»

Marta Palacios Valencia Martes, 22 de abril 2025, 22:47 | Actualizado 22:58h. Comenta Compartir

Tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y la visita de Lola Índigo, 'El Hormiguero' ha vuelto a recibir en su plató a otro nombre propio de la música en nuestro país, Estopa. Y es que, a lo largo de sus veinticinco años de trayectoria en la música, el icónico dúo acumula 70 discos de platino y un disco de oro con su último trabajo, 'Estopía'.

Los hermanos Muñoz han acudido este martes al programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 para hablar, entre otras cuestiones, de la gira de festivales que tienen por delante este año. Durante su visita, los de Cornellà han repasado algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, han hablado de cómo viven esta nueva etapa como grupo y han compartido algunas anécdotas personales y profesionales con su complicidad, su naturalidad y su estilo inconfundible.

David y José Muñoz han desvelado, por ejemplo, cuáles han sido los conciertos de otros artistas que más les han gustado. Han nombrado a Dani Martín y un directo suyo en Barcelona, cuando conocieron a Extremoduro y se han remontado a 1997 al recordar un concierto de Joaquín Sabina con Los Rodríguez.

También ha habido tiempo para hablar de cosas más personales, como la hipocondría de David Muñoz. «Sí, soy hipocondíaco», ha dicho el cantante, «necesito tener médicos a mi alrededor», ha indicado. Además, ha desvelado que padece vértigo: «En cualquier momento me da y me caigo», ha dicho. «Mi hermano, por ejemplo, no puede consultar los síntomas de cualquier cosa, se las cree», ha dicho José. «Sí, estoy un poquito colgao», ha indicado.

O de por qué José Muñoz cierra los ojos para cantar. El artista ha desvelado que su hijo también se lo dice: «Papá, abre más los ojos cuando cantes porque así ves a la gente», ha dicho el artista. «Creo que el cerrar los ojos viene de mi abuelo, que al cantar también los cerraba», ha desvelado. «Pero yo creo que yo hago más por timidez. David también los cierra, pero menos», ha terminado José.

'La raja de tu falda'

Sin embargo, uno de los momentos más hilarantes ha llegado cuando los hermanos Muñoz han desvelado a Pablo Motos el curioso detalle de una parte de la letra de una de sus canciones más famosas, 'La raja de tu falda«. La anécdota la ha contado David Muñoz y ha desvelado que se dieron cuenta a raíz del comentario de un amigo. »Nosotros no habíamos caído«, ha asegurado al presentador el cantante.

«Tengo un amigo, Antonio Moreno, que nos dijo que si nos habíamos dado cuenta de que cuando cantamos 'La raja de tu falda' hay un momento en el que decimos: 'Vamos josele, tira pal' coche porque esta noche nos la comemos'. Desde entonces veo y canto desde otra perspectiva esta canción», ha dicho el artista entre risas. «De hecho, cuando la cantamos no nos podemos mirar, porque siempre pensamos en incesto», ha terminado José.