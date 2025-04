Lola Índigo confiesa en 'El Hormiguero' su última decepción: «He valorado mucho el público de nuestra tierra»

Tamara Villena Valencia Lunes, 21 de abril 2025, 22:33 Comenta Compartir

'El Hormiguero' arranca su semana este lunes con la visita de Lola Índigo, que vive uno de los mejores momentos de su carrera tras convertirse el año pasado en la artista femenina más escuchada en España. La cantante ha acudido al programa de Pablo Motos a presentar su nuevo disco, titulado 'Nave Dragón' y a charlar sobre su importante gira de estadios, 'La bruja, la niña y el dragón'.

Lo primero que celebraban la artista y el presentador tras la entrada de Índigo al plató eran sus diez visitas al programa de las hormigas, que desde el formato de Atresmedia destacaban con una silla para la invitada en la que se podía leer «platino», antes de rememorar algunos de sus momentos en 'El Hormiguero'. «Lo rápido que pasa el tiempo. Muchas gracias, sois un equipazo increíble», reaccionaba ella a las imágenes.

La artista, cuyo nombre real es Miriam Doblas, acaba de regresar de un viaje a EE.UU para asistir al conocido festival de música Coachella, que este año ha vivido la actuación estrella de Lady Gaga: «La amo», confesaba Índigo sobre cómo vivió el concierto de una de sus ídolos. La cantante aprovechaba para dejar claro que, por mucho glamur y fotos que se vean en redes sociales, el festival no ha sido del todo como ella esperaba y echaba de menos a lo que sí está acostumbrada aquí: «La falta de espíritu, de pasarlo bien», reflexionaba. «He valorado mucho el público de nuestra tierra y estoy muy orgullosa de ser de dónde soy», confesaba al presentador.

La entrevista proseguía con su nuevo trabajo y la artista aprovechaba para explicar el nuevo concepto detrás de su último álbum y qué representa para ella: «Es la máxima evolución del personaje. Es como 'ya sé quién soy' y ahora me siento muy fuerte», detallaba ante el público.

«Lo que más me ha costado es el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Llegó un punto de mi vida que todo lo que hacía era para alimentar a la artista, y me di cuenta que tengo que mirar por mi también. No me agradecía las cosas que Lola Índigo conseguía, es un trabajo que estoy haciendo. Quiero que la gente vea un poco a Mimi», detallaba sobre su etapa actual.

La cantante y bailarina, de 33 años, se embarca además en otro proyecto profesional, esta vez en televisión. Será jurado de la próxima edición de 'La Voz Kids' junto a David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo.