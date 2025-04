Juan del Val, sobre Tamara Falcó y su papel en 'El Hormiguero': «Es difícil dejar de mirar»

D. Merino Martes, 22 de abril 2025, 12:19 Comenta Compartir

Desconexión y descanso es lo que ha tenido Juan del Val durante las vacaciones de Semana Santa. Un período en el que el periodista y escritor ha aprovechado para viajar a Nueva York junto a su pareja, la valenciana Nuria Roca, en uno de los puentes más largos que ofrece el calendario laboral.

Precisamente durante estos días, la revista Magas, perteneciente al medio digital El Español, ha publicado una entrevista concedida por el 'polémico' colaborador de uno de los programas más vistos de la televisión como es 'El Hormiguero'.

Una pequeña charla donde el autor de obras como 'Bocabesada' o 'Delparaíso' da su punto de vista sobre temas de diversa índole. Desde su opinión sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que no duda en atizar pese a que «le parece un señor guapísimo» o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien confiesa que «no me gusta».

Además, Del Val ha definido en una palabra a sus compañeras de trabajo Tamara Falcó y Cristina Pardo. En el caso de la primera, la califica de «especial», mientras que la segunda es una «extraordinaria profesional». El colaborador de 'El Hormiguero' ha matizado sus palabras sobre la Marquesa de Griñón: «Es distinta, no cabe duda. Es una comunicadora distinta. No me parece que haya que definirla: Tamara es un personaje al que es difícil dejar de mirar», ha añadido.

También ha tenido tiempo para valorar su relación con la valenciana Nuria Roca al hablar sobre el feminismo en la actualidad: «Me casé con una mujer muy potente y he trabajado para ella, y siempre he cobrado menos que ella (...) Nunca me ha gustado la mujer secundaria ni he compartido cosas con ella, no la he vivido a lo largo de mi vida, quizá porque no la he buscado», ha concluido.