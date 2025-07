La rajada monumental de Kyrgios contra Rafa Nadal: «No lo soportaba. Me generaba un gran odio»

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 09:52 Comenta Compartir

Nick Kyrgios vuelve a estar en el centro de la polémica. El tenista australiano se ha convertido más en noticia por lo que dice fuera de la pista que por lo que hace dentro. Hace unas semanas, el deportista de 30 años, mientras se celebraba Wimbledon, ya habló de más sobre la estrella del momento en su disciplina, Carlos Alcaraz. Kyrgios, en uno de los podcasts que organizaba el torneo londinense, preguntado por quién tendría mejor carrera, si Sinner o Alcaraz, señalaba lo siguiente: «Diré que Sinner, porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse y salir demasiado de fiesta. Esto es lo único que veo; Sinner es más estable», afirmaba el tenista australiano.

Pues ahora, Kyrgios ha vuelto de nuevo al centro del huracán, y como no, con otras polémicas declaraciones sobre uno de los mejores tenistas de todos los tiempos: Rafa Nadal. El tenista australiano ha confesado, en el podcast Nothing Major, que había actitudes del español que le desquiciaban y eso le generaba un gran odio hacia él. «Lo que hacía Rafa eran enfermedades tenísticas, con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco. Yo odiaba ver a jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque, especialmente entre el primer y el segundo servicio. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo».

Además, también apuntaba algo realmente importante: al tener Nadal este tipo de manías, que eran muy suyas y ya mundialmente conocidas, que desesperaban a Kyrgios, el australiano señalaba que, al enfrentarse a Rafa, este le generaba un sentimiento que le hacía intentar buscar su máximo nivel, algo que no le ocurría con Federer o Djokovic. «No lo soportaba. Cuando lo veía caminar dentro o fuera de pista me generaba un gran odio. Lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él porque sentía una gran ira dentro de mí. Intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, pero que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo. Nunca tuve sentimientos parecidos al enfrentarme a Roger o Novak, por ejemplo».

Ambos se han enfrentado en hasta nueve ocasiones, de las cuales Nadal ha salido victorioso en seis de ellas y las otras tres han caído del lado de Kyrgios. Una de las victorias más recordadas del tenista español, por la tensión que se vivió entre él y el australiano, fue en 2019 en Wimbledon, ya que Kyrgios llegó a pegarle un pelotazo a propósito a Rafa y no le pidió disculpas, apuntando lo siguiente en rueda de prensa: «No me importa (pelotazo). ¿Por qué debería disculparme? El tipo tiene… ¿cuántos Grand Slam? ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Creo que puede recibir un pelotazo en el pecho. No le voy a pedir disculpas en absoluto». Nadal, en cambio, no quiso entrar en polémicas y mencionó que cuánto menos se hablase de él, mejor para todos.