Carlos Alcaraz se convierte en el tenista mejor pagado del mundo por segundo año consecutivo El murciano lidera una lista de diez estrellas que han obtenido 285 millones de dólares en 2024

Carlos Alcaraz besa el trofeo que le acredita como ganador del MAsters 1000 de Cincinnati.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz se ha convertido de manera indiscutible en uno de los referentes del mundo del tenis durante este último trienio. Es más, el circuito ha estado dominado por la batalla en pista entre el murciano y Jannik Sinner. Entre ellos han conseguido los cuatro Grand Slams de este período, además de otros ocho títulos ATP Tour.

Ahora, la rivalidad también se extrapola al mundo financiero. Por segundo año consecutivo, Carlos Alcaraz es el tenista mejor pagado del mundo con unos ingresos estimados de 48.3 millones de dólares, lo que equivale a 41.6M de euros, antes de pagar los impuestos pertinentes, frente a los 42.3 millones (36.4M de euros) del curso anterior

Sinner, sin embargo, ha recortado distancias recaudando una cifra en torno a los 47.3 millones de dólares (40.7M de euros) desde la conquista del US Open 2024, un aumento significativo respecto a los 26.6 millones (22.7M de euros) que consiguió el año anterior.

En pista, Sinner toma la delantera con 20.3 millones, una cifra que solamente Novak Djokovic en las 18 ediciones de la lista anual de ganancias de Forbes sobre el tenis. Pero Alcaraz es el rey fuera de ella con unos ingresos estimados de 35 millones de dólares en patrocinios, apariciones, exhibiciones y otros negocios.

En el tercer puesto, y la primera tenista de la lista, se encuentra Coco Gauff, que encadena dos años como la atleta femenina mejor pagada de todos los deportes. La estadounidense de 21 años recaudó en torno a los 37.2 millones de dólares en los últimos doce meses, superando a Djokovic, quien ocupa el cuarto lugar con 29.6 millones.

En conjunto, los diez tenistas mejor pagados del mundo ganaron cerca de 285 millones de dólares en los últimos 12 meses, un aumento del 16% respecto del total de 246 millones del año pasado.

Estos son los 10 tenistas mejor pagados del mundo

1. Carlos Alcaraz - 48.3 millones de dólares.

2. Jannik Sinner - 47.3 millones de dólares.

3. Coco Gauff - 37.2 millones de dólares.

4. Novak Djokovic - 29.6 millónes de dólares.

5. Aryna Sabalenka - 27.4 millones de dólares.

6. Qin Wen Zheng - 26.1 millones de dólares.

7. Iga Swiatek - 24 millones de dólares.

8. Taylor Fritz - 15.6 millones de dólares.

9. Frances Tiafoe - 15.2 millones de dólares.

10. Daniil Medvedev - 14.3 millones de dólares.