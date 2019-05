Sonia Prim: «Se lograron cosas que deberían haber llegado hace tiempo» Sonia Prim, emocionada durante el homenaje que recibió el pasado sábado en el Ciutat de València. / adolfo benetó/levante ud La madrileña valora el crecimiento del fútbol femenino y la apuesta del Levante LOURDES MARTÍ Domingo, 19 mayo 2019, 23:54

Tres días antes de recibir el inolvidable homenaje en Orriols, Sonia Prim (Madrid, 1984) recogió del Ciutat de València la foto que colgó el club en el vestuario en el último derbi femenino. El penúltimo gesto hacia la eterna capitana del Levante Femenino.

-Si hubiese sido futbolista, me habría querido retirar como usted.

-Ha sido todo muy emocionante. En el último mes he vivido muchas emociones muy intensas. He pasado por muchos estados, por ejemplo el miércoles en la rueda de prensa de despedida estuve bastante nerviosa. Transmitir todo lo que significa el Levante para mí plasmado en dos papeles es algo complicado.

-Sobre todo después de las palabras que le dedicó Quico Catalán quien dijo de usted que es un «espejo» en el que cualquier futbolista debe mirarse.

-Es una suerte que el Levante lo tenga como presidente. Nos cuida como el que más, es muy cercano.

-¿Ya han hablado de su futuro?

-Ahora lo que quiero es disfrutar de mí, de mi tiempo. De un verano que llevo muchísimo tiempo sin poderlo hacer. El fútbol ha hecho que dejase muchas cosas de lado y hay que recuperarlas, ir disfrutando y luego ya decidiré.

-¿Se ve más en los despachos o detrás de la línea de banda?

-Más oficinas. Tengo la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y las prácticas las enfoqué en la gestión deportiva. Aunque es cierto que luego me hice Policía Nacional. Pero bueno, si pudiese elegir me quedaría vinculada al mundo del deporte seguro.

-Estaba pensando en lo que dice de los fines de semana. El próximo domingo podrá hacer algo tan habitual para el resto de personas como es votar.

-Sí, (sonríe). En mi agenda siempre ha estado el fútbol y luego lo demás. Así que sí que miraba siempre si el fin de semana de las elecciones iba a estar fuera o en casa.

-Hace pocas semanas colgó las botas Andrea Esteban. Ella lo ha tenido que hacer con sólo 23 años, por culpa de las lesiones. En cambio, a usted a lo largo de su carrera le han respetado.

-Sí, mucho y eso lo es todo. No he tenido ninguna lesión grave, sólo una de hombro que en el fútbol no es determinante. Es fundamental tener esa continuidad.

-En su despedida habló de Tomás Pérez y de Dolores Escamilla. Él dice que todavía tiene en su memoria su imagen bajando del tren con una maleta.

-Nunca se me olvidará que en un campeonato de las territoriales en el que yo jugaba por Madrid se acercaron él y Josep. Estaban interesados en traerme y les dije que encantada de jugar en el mejor club de España pero que tenían que hablar con mis padres. El verano anterior, Antonio Descalzo quería ficharme para que disputase la Copa de la Reina con el Levante, pero yo estaba en la selectividad y mi madre me dijo que no, que primero los estudios y luego ya se vería. No tengo palabras para describir lo que siento por Tomás, me hizo mucha ilusión que estuviese en el último partido en la ciudad deportiva de Buñol. Dolores es un portento de mujer, un ejemplo, muy reivindicativa, trabajadora, con mucho carácter. El Levante era lo que era porque Dolores era una gran líder.

-¿Se queda a buen recaudo el brazalete de capitana?

-El brazalete físico me lo llevaré firmado por todas. La capitanía está en buenas manos. Cuando llegó Ruth la temporada pasada pensé que así sería porque ella ya ha llevado el brazalete. Sentí que era un buen ejemplo que ayudaría a unir a un equipo muy renovado y con muchas niñas jóvenes. Ruth como persona es un doce.

-Deja el fútbol justo en el momento en que está experimentando su mayor crecimiento.

-Cuando empecé, llegabas a un club y estaba el entrenador, el delegado y el que ayudaba. Nadie más. Ahora tienes médico, fisio, nutricionista, readaptador, analistas... todo esto mejora el fútbol profesional. Se están consiguiendo cosas que tendrían que haber llegado hace tiempo.

-Supongo que usted habrá sido de las que todavía se lavaba el equipaje.

-Jaja, claro. En mis inicios, un reclamo para ir de un club a otro era que ibas a jugar con césped artificial por ejemplo.

-Volvamos a aquel momento que llegó a Valencia, ¿Se imaginaba entonces que ahora hubiese aficionados del Levante con su nombre en la espalda?

-Es bonito que nuestras pequeñas del club se fijen en ti. Pero cuidado, eso también tenemos que aprender a gestionarlo. Debemos ser conscientes de que somos un ejemplo y referentes en muchos aspectos por lo que tenemos que aprender a transmitir valores positivos.

-¿Qué futuro le augura al Levante?

-El hecho de que el equipo masculino se mantenga en Primera División es una buena noticia para todos. En el femenino, el año pasado se hizo una apuesta muy fuerte de nuevo y creo que va a ir a más. El Levante ha sido un club pionero en muchos aspectos y esto muy orgullosa de ello.