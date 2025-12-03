Presentado el Cartel Oficial de la 51ª Subida al Garbí

R. D. Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

El diseño del cartel que presenta la Escudería Bengala para anunciar la prueba, aparte de ser conceptualmente espectacular, contiene elementos interesantes como los colores dorados en la edición de la carrera, ya que es la continuación de las «bodas de oro» de la prueba deportiva. Los 51 años que lleva realizándose una competición de vehículos en la especialidad de Montaña o Subidas en Cuesta es digno de elogio y muy difícil de conseguir, y es por ello por lo que se resalta esta edición tan especial.

Podemos encontrar además de los logos de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana y del Club organizador, los de la Real Federación Española de Automovilismo, la Escudería Benlanga y el del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, puesto que este año la prueba está enmarcada de nuevo dentro de la «Copa de España de Montaña», por lo que la competición es de rango o categoría nacional, es así que se esperan que participen equipos de toda España en esta nueva edición que tendrá lugar los días 20 y 21 de Diciembre de 2025. En la primera zona del cartel podemos encontrar también las principales instituciones que hacen posible la realización de la carrera.

En cuanto a la imagen central del cartel, han decidido que en esa ocasión se vean de forma panorámica las zonas más altas de la Sierra Calderona, en la comarca del Campo de Turia, que es el entorno por el que discurre la carrera, y sobre la misma, una «barqueta» RADICAL, vehículo monoplaza de la veterana familia de pilotos valencianos Arnau. Mientras, el faldón inferior está dedicado a las empresas, tanto patrocinadoras como colaboradoras, con las que sin ellas sería imposible llevar a cabo esta nueva edición de la Subida, destacando la empresa Ford Autolix de Valencia.

Calendario del evento

El sábado 20 de diciembre tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra, y será a las 20:30h la presentación de los equipos participantes en la carrera, en la Ceremonia de Salida.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que se realizará en 4 Mangas, y que tendrá su Salida, a partir de las 09:00h en el Km 28,700 de la Ctra. CV-310 en el municipio de Torres Torres, y terminará en el Km 1,700 de la Ctra. CV-3341, en el municipio de Serra, con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta, y una pendiente media del 7,9%.

La Entrega de Trofeos está prevista a las 15:30 h del domingo 21 de Diciembre en la misma carretera, en el mismo «Cruce del Garbí» de la prueba, en el Parking del Restaurante L'Oronet. Los participantes bajarán todos en caravana desde la Meta tras la última manga de carrera y llegarán al cruce donde estará situado el pódium. Posteriormente al finalizar la entrega, los equipos continuarán hacia la Salida y el Parque de Asistencias ubicadas en la Urb. El Tochar, por medio de una «Caravana de la Organización» con un vehículo primero delante y otro último detrás cerrando la caravana.

Un año más esta será la última prueba de la temporada de la Copa de España de Montaña (CopaEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV) donde se decidirán muchos títulos y categorías del año 2025.