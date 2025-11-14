La DGT despliega un operativo especial para el Gran Premio de Moto GP de Cheste 2025 Las medidas de regulación afectarán principalmente a la A-3, la A-7 y la CV-50

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:39

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste acoge de nuevo el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana tras un año de ausencia debido a los terribles daños que causó la dana el 29 de octubre de 2024. Los aficionados de la Comunitat podrán disfrutar un año más de la mayor competición de motociclismo del mundo.

Por este motivo, la DGT pone en marcha, desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre, un operativo especial de vigilancia y ordenación del tráfico para los espectadores que se desplazarán, principalmente en su vehículos particulares, a presenciar dicho evento.

Tráfico realizará una vigilancia específica sobre aspectos como las conductas arriesgadas y peligrosas; circulación en grupo de motoristas; controles de velocidad, alcohol y otras drogas; rebasamientos sin guardar la separación obligatoria o adelantamientos con dos o más motocicletas en paralelo.

El operativo también se dirige a facilitar la circulación de los vehículos con indicación de las vías más recomendables para un viaje más fluido y seguro.

La experiencia de otras ediciones refleja que el mayor nivel de Tráfico se deesarrollará en la A-3 Madrid-Valencia y la AP-7 desde el límite de Tarragona hasta Valencia y la A-7 y la AP-7 desde Valencia hasta Alzira.

Además, por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez del tráfico, se establecen también restricciones a la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kg de M.M.A, en determinados días, horas y carreteras de la Comunitat Valenciana y su área de influencia.

Medios y medidas

El dispositivo contará con todos los medios humanos disponibles tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del Centro de Gestión de Tráfico del Levante, quienes coordinarán la regulación y la vigilancia en la circulación en el área de influencia del circuito, A-3, A_7 y en las carreteras secundarias de acceso al mismo para conseguir la máxima fluidez y seguridad vial posible.

Además, el dispositivo contará con un dron equipado con cámara, que permite la transmisión de imágenes al Centro de Gestión de Tráfico, que se sumará a los 3 helicópteros dotados de radar Pegasus, que realizarán tareas de regulación y vigilancia en las carreteras que llevan al circuito.