El Circuit Ricardo Tormo vuelve a su lugar en la historia El GP de la Comunitat Valenciana regresa tras la cancelación de 2024 por la dana, tras dejar imágenes para el recuerdo desde su primera edición en 1999

El Circuit Ricardo Tormo regresa este próximo fin de semana del 14 al 16 de noviembre al foco mediático, con la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, que servirá para poner el broche, como viene siendo habitual, a la temporada de la máxima competición de las dos ruedas. Tras la cancelación de la edición de 2024 debido a los daños que sufrieron las instalaciones por la dana, el trazado de Cheste volverá a llenarse de miles de aficionados del motor en busca de emociones y esas imágenes para la historia que el circuito valenciano ha sabido generar desde su estreno en el Mundial en 1999.

La edición de 2025 será la vigesimosexta de su historia, una que empezó con el triunfo del francés Regis Laconi en la primera carrera de la categoría reina en 1999, cuando todavía se le llamaba 500cc. De la celebración de Sete Gibernau en homenaje a las víctimas del 11-S de las Torres Gemelas, pasando por las celebraciones de títulos mundiales como los de Jorge Lorenzo en 2006 en 250cc o el valenciano Nico Terol en 2011 en 125cc, consiguiendo tocar el cielo en su casa, pasando por las debacles para el recuerdo como la caída de Valentino Rossi en 2006, cuando lo tenía todo de cara para alzar el título, que acabó siendo aquel día en Cheste para el norteamericano Nicky Hayden.

El Circuit también ha sido escenario de famoseo y glamour, con visitas de personalidades como Michael Jordan, que estuvo presente durante cuatro ediciones entre 2004 y 2007, o Paris Hilton, que acudió en 2011 a presenciar las carreras al Ricardo Tormo, un circuito que tiene un dominador histórico como Dani Pedrosa, que ostenta el récord de más victorias con un total de siete, repartidas entre las tres categorías del Mundial. El récord del circuito también es de un piloto español, de Maverick Viñales, que en 2023 consiguió la pole con un tiempazo de 01:28.931 que nadie ha superado desde entonces. Este 2025, con los títulos de MotoGP y Moto3 ya decididos, sólo queda el de Moto2 en liza.

1999 El primer ganador Regis Laconi

El primer ganador de una carrera de la categoría reina del mundial de motociclismo en el Circuit Ricardo Tromo de Cheste fue el francés Regis Laconi, que se impuso en 500cc en la edición inaugural de 1999.

2001 Una celebración emotiva tras el 11-S Sete Gibernau

El español Sete Gibernau ganó la carrera de la categoría reina en 2001 y plantó la bandera americana en homenaje a las víctimas del atentado del 11-S en las Torres Gemelas de Nueva York.

2006 El primer título, de 250cc, para el mallorquín Jorge Lorenzo

El mallorquín Jorge Lorenzo ganó en el Circuit Ricardo Tormo su primer título mundial de los cinco que consiguió. Fue en la categoría intermedia de 250cc, en 2006.

2006 El italiano se cae y pierde el Mundial Valentino Rossi

Valentino Rossi perdió el título mundial de MotoGP de 2006 tras caerse en Cheste, dándole la corona al norteamericano Nicky Hayden.

2006 Las lágrimas del campeón Nicky Hayden

El piloto estadounidense Nicky Hayden terminó llorando en el Circuit Ricardo Tormo tras ganar el Mundial de MotoGP de 2006, después de que su rival Valentino Rossi se cayera en la última carrera del campeonato.

2004-2007 'Air', un invitado de lujo Michael Jordan

El mejor jugador de la historia del baloncesto y leyenda de la NBA, Michael Jordan, acudió al Circuit Ricardo Tormo invitado entre 2004 y 2007. En la foto, se le puede ver dándose la mano con Francisco Camps.

2011 Un campeón valenciano en casa Nico Terol

En 2011, el piloto valenciano Nico Terol se proclamó campeón del mundo de la categoría pequeña, la de 125cc, y lo pudo hacer en casa frente a su público, en el Circuit Ricardo Tormo.

2011 El glamour de las carreras Paris Hilton

La edición de 2011 también estuvo marcada por la presencia de Paris Hilton, que fue invitada al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, acaparando la atención de muchas cámaras.

2011 Un sentido homenaje Marco Simoncelli

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste fue el escenario en el que el campeonato del mundo de motociclismo homenajeó a Marco Simoncelli, piloto italiano que falleció en un accidente durante una carrera previa en Sepang.

2015 La carrera del siglo en el Mundial más caliente Jorge Lorenzo

El Mundial de 2015 en MotoGP quedó marcado por la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en la carrera de Malasia, pero fue Jorge Lorenzo el que acabó ganando el Mundial en Valencia en una última carrera que llegó con mucha tensión y con todo por decidirse.

2017 Una salvada que vale un título Marc Márquez

En 2017, Marc Márquez salvó una caída en Cheste que le hubiese costado el título. Se impuso al italiano Andrea Dovizioso al final pàra ganar el título de MotoGP en la última carrera.

2023 Pecco Bagnaia se corona tras el error Jorge Martín

El italiano Pecco Bagnaia ganó el Mundial en 2023 porque su rival directo, el español Jorge Martín, se chocó con Marc Márquez y perdió sus opciones en la última carrera disputada en el Circuit Ricardo Tormo.

2024 La tragedia cancela el Gran Premio La dana

Este año pasado, en 2024, la dana azotó a las localidades que rodean Valencia y la tragedia destrozó los accesos al Circuit Ricardo Tormo, apenas un mes antes del Gran Premio que estaba programado. Eso provocó la cancelación de la edición, que se trasladó a Barcelona y se renombró Gran Premio de la Solidaridad.

7 victorias El rey del Ricardo Tormo Dani Pedrosa

Dani Pedrosa es el piloto que más veces ha ganado en el Circuit Ricardo Tormo: 2002 (125cc), 2004 y 2005 (250cc) y 2007, 2009, 2012 y 2017 en MotoGP. Siete victorias en tres categorías diferentes, casi nada.

01:28.931 El récord de la vuelta más rápida Maverick Viñales

El español Maverick Viñales es el piloto que ostenta el récord de la vuelta más rápida dada en una motocicleta en el Circuit Ricardo Tormo. Su pole en la edición de 2023 es el mejor tiempo registrado, con un 01:28.931 que nadie ha podido batir.

4 poles El rey de las poles Casey Stoner

El australiano Casey Stoner es el piloto que más 'poles' ha hecho en MotoGP, con un total de cuatro conseguidas en el Circuit Ricardo Tormo durante su carrera deportiva.

337 km/h El récord de velocidad punta Johann Zarco

El récord de velocidad máxima alcanzada sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo lo tiene el piloto francés Johann Zarco en 2021, alcanzando los 337 km/h.

