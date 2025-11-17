El Circuit Ricardo Tormo no para y abre la temporada 2026 de MotoGP con los primeros entrenamientos Las entradas para los tests están a la venta por cinco euros y tendrán como aliciente ver ya al campeón de Moto2, Diogo Moreira, con su nueva Honda en la categoría reina

La acción no se detiene en el Circuit Ricardo Tormo ni si quiera después de un fin de semana de récord con más de 200.000 espectadores disfrutando del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que cerró el Mundial de motociclismo con la última prueba del calendario. Y es que con la temporada 2025 finalizada y los premios a los campeones de las tres categorías ya entregados, el paddock pone sus ojos ya en el año 2026, que empieza, para ellos, técnicamente este martes 18 de noviembre.

Y es que la pista valenciana acogerá el primer entrenamiento de MotoGP con la configuración de pilotos de la temporada 2026 con el campeón de Moto2, el brasileño Diogo Moreira ya subido a su nueva Honda y el turco Toprak Razgatlioglu, recientemente fichado por Yamaha, como principales novedades en la parrilla.

Apenas dos días después de la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, el Circuit de Cheste vuelve a centrar la atención del motociclismo con el estreno de la temporada 2026. Una jornada completa de ensayos en la que los pilotos tendrán una oportunidad única de probar las monturas con las que competirán desde el 1 de marzo en el estreno de MotoGP en Tailandia.

El test será este martes 18 de noviembre con un horario en pista desde las 10 horas hasta las 17 horas. La estrella del Mundial de Superbike, Toprak Razgatioglu debutará en MotoGP con la Yamaha del Pramac Racing, mientras que el brasileño Diogo Moreira que se proclamó Campeón del Mundo de Moto2 el domingo, se subirá a la Honda del LCR Team. El público podrá ver la acción en pista de esta jornada desde la tribuna boxes, y la entrada tendrá un precio de cinco euros y están a la venta a través de la página web del Circuit.