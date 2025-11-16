Cheste también tiene su gran premio Bares del municipio llegan a facturar más de 20.000 euros durante el fin de semana y el Ayuntamiento encarga un estudio del impacto económico local para el próximo año

Cheste ya ruge como antes de la dana. Las calles y la hostelería del municipio han reventado a lo largo del fin de semana con miles de aficionados procedentes de toda Europa. Fiestas con música en directo, eventos gastronómicos y el estremecedor sonido de las motos acelerando y quemando neumático en cualquier rincón de una población donde, durante el año, viven 9.000 habitantes. El impacto económico del Gran Premio de la Comunitat en la localidad no arroja cifras concretas, aunque el Ayuntamiento ha encargado un estudio de cara a la próxima temporada. La hostelería, los hoteles y las tiendas se han vuelto a frotar las manos con la avalancha de apasionados de las dos ruedas.

Tanto la noche del viernes como la del sábado, las calles de Cheste fueron un hervidero. En la población, hay bares que facturan más de 20.000 euros a lo largo del fin de semana del Gran Premio. Un maná que impulsa la hostelería local. Además, los alojamientos de los municipios que envuelven el Circuit Ricardo Tormo han alcanzado una ocupación completa durante toda la semana. Un llenazo acariciado también en la capital del Turia y el resto de la provincia.

En Cheste, son numerosos los vecinos que, además, alquilan sus viviendas a los turistas que llegan a Valencia con motivo del Gran Premio. En este municipio, la dana no afectó al casco urbano. Algo que sí ocurrió en la localidad vecina de Chiva, donde se ha visto mermada la oferta de casas particulares durante estos días.

«Los supermercados y las tiendas de aquí también tienen un incremento», apunta el alcalde de Cheste, José Morell, quien se ha marcado un objetivo de cara a la próxima temporada: «No tenemos el dato del impacto económico a nivel local. Lo hemos encargado para sacarlo el año que viene». Sí existe un cálculo sobre la afluencia de aficionados a lo largo de todo el fin de semana. «La estimación es que, sumando desde el jueves hasta el domingo, vienen 100.000 personas», añade el primer edil.

Según un estudio elaborado por Mabrian y The Data Appeal Company-Almawave Group. El impacto económico turístico de este Gran Premio en toda la Comunitat asciende a 35,9 millones de euros. Las estimaciones se basan en el gasto previsto en alojamiento, restauración y transporte, excluyendo la venta de entradas, los patrocinios, la publicidad y los ingresos relacionados.

De acuerdo a este análisis, el alojamiento representa un 70 por ciento del total, la restauración el 25% y el transporte el 5% restante. Esto se traduce en 25,1 millones de euros en gasto en alojamiento (incluyendo hoteles, alquileres vacacionales y otras opciones de alojamiento), 8,9 millones en restauración y 1,9 millones en transporte.

La del sábado fue una noche grande en Cheste. Después de un 2024 negro por la dana, que dejó al municipio sin uno de sus fines de semana más rentables de todo el año, las calles y los bares se volvieron a llenar hasta la bandera con aficionados del motor de todas las nacionalidades. El sonido de las motos ha sido la principal banda sonora de la población. Y los negocios de hostelería no han dado abasto. Esta es otra forma de superar la tragedia del año pasado. «El Mundial supone un conocimiento de nuestro pueblo en el mundo», dice con orgullo José Morell.

Cheste revienta cada fin de semana de Gran Premio. Y esta vez no iba a ser menos. Al revés. Había ganas acumuladas. Sus calles han sido una olla a presión de aficionados y motos abriendo gas. Y el Ayuntamiento adaptó la localidad para disfrutar al máximo y con la mayor comodidad posible de una fiesta subrayada en rojo.

Este sábado se vivió la principal jornada dentro de la agenda de ocio del municipio, con varios DJ's están amenizando una noche que quedará grabada en la memoria de muchos. Gastronomía, música en directo y pasión por las motos. La fiesta se distribuye en dos zonas: la plaza Doctor Cajal, donde se instaló el MotoGP Sound Cheste; y la plaza II República, con el Green Zone. Este domingo, el Ayuntamiento también ha dado la posibilidad de seguir las carreras a través de pantallas gigantes.

Además, no ha habido que lamentar altercados de relevancia. «Me han comunicado que no ha habido incidente de gravedad, un par de pequeñas reyertas. La gente no ha generado problemas en ese sentido», ha celebrado el alcalde. Según la hora, sí se ha convertido en una odisea desplazarse desde el circuito hasta el centro de Cheste, con atascos de más de una hora en carretera. Una circunstancia en la que ha influido la ausencia de la línea C3 de Cercanías en ese tramo: «Como no había Renfe hasta el pueblo, el tráfico se ha visto más comprometido que otros años».

