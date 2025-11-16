Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La invasión de pista tras la carrera de MotoGP. Iván Arlandis

El Circuit renace un año después con llenazo

205.319 espectadores abarrotan las gradas del Ricardo Tormo para disfrutar del regreso de MotoGP. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana se levanta tras la cancelación por la dana y roza sus mejores cifras históricas de afluencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Valencia es la tierra de la pólvora, como se demuestra una y otra vez con todo tipo de festividad que siempre va acompañada de un ... espectáculo pirotécnico, pero también del motor, como se comprueba especialmente en el fin de semana en el que el Mundial de motociclismo aterriza en Cheste durante finales del mes de noviembre. De hecho, nada más cruzar la línea de meta Marco Bezzecchi, consiguiendo la victoria en MotoGP, se desplegó un gran reguero de fuegos artificiales y color. Después, tras la ceremonia del podio y los himnos, una mascletà puso el broche final a la fiesta de las motos en Cheste.

