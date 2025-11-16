Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Daddy Yankee, durante su actuación en la gala celebrada en el Circuit Ricardo Tormo. IVÁN ARLANDIS

Daddy Yankee pone la guinda a la gala más cercana del Gran Premio

El artista puertorriqueño cierra la fiesta de entrega de premios del Mundial de MotoGP, que por primera vez se celebra en el mismo circuito de Cheste

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

Este Gran Premio de la Comunitat se ha acercado más que nunca al público. Por primera vez en la historia de la carrera, la gala ... de entrega de premios, conocida como los 'MotoGP Awards0', se ha celebrado en el propio Circuit Ricardo Tormo en lugar de en la ciudad de Valencia. Para la ocasión, se ha habilitado una descomunal carpa frente a la entrada principal del trazado de Cheste. El cambio de escenario ha ido acompañado de una iniciativa para que hasta 1.500 espectadores pudieran asistir a esta fiesta que baja la persiana del Mundial de motociclismo. Después del desfile de pilotos, celebridades e invitados, el artista puertorriqueño Daddy Yankee ha puesto la guinda con una actuación musical que ha levantado a todos los presentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6 Los famosos que han estado en Cheste
  7. 7

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  8. 8 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  9. 9 Los mejores inventos de 2025 que están cambiando el mundo
  10. 10

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Daddy Yankee pone la guinda a la gala más cercana del Gran Premio

Daddy Yankee pone la guinda a la gala más cercana del Gran Premio