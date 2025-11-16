Daddy Yankee pone la guinda a la gala más cercana del Gran Premio
El artista puertorriqueño cierra la fiesta de entrega de premios del Mundial de MotoGP, que por primera vez se celebra en el mismo circuito de Cheste
Valencia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:28
Este Gran Premio de la Comunitat se ha acercado más que nunca al público. Por primera vez en la historia de la carrera, la gala ... de entrega de premios, conocida como los 'MotoGP Awards0', se ha celebrado en el propio Circuit Ricardo Tormo en lugar de en la ciudad de Valencia. Para la ocasión, se ha habilitado una descomunal carpa frente a la entrada principal del trazado de Cheste. El cambio de escenario ha ido acompañado de una iniciativa para que hasta 1.500 espectadores pudieran asistir a esta fiesta que baja la persiana del Mundial de motociclismo. Después del desfile de pilotos, celebridades e invitados, el artista puertorriqueño Daddy Yankee ha puesto la guinda con una actuación musical que ha levantado a todos los presentes.
Por primera vez, los aficionados han tenido la oportunidad de asistir a la gala. Un formato rompedor. La apertura de puertas se ha producido a las 15:30 horas, ya que a las 16:00 entraba en acción DJ Nano para calentar motores con su show. A las 18:30, ha arrancado el acto principal de los 'MotoGP Awards'.
Los grandes protagonistas de la alfombra roja han sido los pilotos, quienes han notado el calor de los aficionados presentes en la ceremonia. Ya en el escenario, la mayor ovación se la ha llevado Marc Márquez, campeón por séptima vez de MotoGP. En la entrega de premios, también han sido reconocidos Diogo Moreira y José Antonio Rueda como ganadores de Moto2 y Moto3, respectivamente, así como los 'rookies' de las diferentes categorías y los mejores equipos.
Y el colofón de la fiesta ha llegado al ritmo del reggateton de Daddy Yankee, quien ha hecho vibrar a todos los asistentes con sus canciones. El Circuit ha albergado la gala de final de temporada más multitudinaria merced a su iniciativa para acercar la fiesta a los aficionados.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión