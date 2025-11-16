Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marco Bezzecchi cierra el año de MotoGP ganando la carrera de Cheste

El italiano, que salía desde la pole, se impone en la categoría reina por delante de Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:46

La traca final de MotoGP retumbó en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, y fue el italiano Marco Bezzecchi el que se llevó el gato ... al agua ganando la última carrera de la temporada 2025 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El de Aprilia salía desde la pole y no cedió su posición en ningún momento, demostrando un gran ritmo de carrera. El podio lo completaron Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio, tras una gran batalla en las últimas vueltas por el tercer cajón con Pedro Acosta.

