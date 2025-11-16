Marco Bezzecchi cierra el año de MotoGP ganando la carrera de Cheste

La traca final de MotoGP retumbó en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, y fue el italiano Marco Bezzecchi el que se llevó el gato ... al agua ganando la última carrera de la temporada 2025 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El de Aprilia salía desde la pole y no cedió su posición en ningún momento, demostrando un gran ritmo de carrera. El podio lo completaron Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio, tras una gran batalla en las últimas vueltas por el tercer cajón con Pedro Acosta.

Bezzecchi salió como un tiro con su Aprilia, con la lección aprendida de la carrera al Sprint del sábado, en la que Álex Márquez le adelantó en la primera curva. El italiano defendió su pole con solidez y se puso a tirar desde las primeras vueltas, con el subcampeón de MotoGP en este 2025 siguiéndole la estela con una moto especial pintada de color plateado en honor a su segunda posición en el campeonato del mundo.

El español Raúl Fernández, extramotivado tras la victoria de su hermano Adrián en Moto3 durante la mañana, siguió mostrando su buen ritmo sobre el asfalto valenciano y superó al italiano Fabio di Giannantonio para colarse en la tercera posición en las primeras vueltas. Pedro Acosta, que buscaba en Cheste su primera victoria en la categoría reina, también superaba al del VR46 Racing, intentando engancharse al grupo de cabeza.

En la última curva de la undécima vuelta, Raúl adelantó a Álex para ponerse segundo, fruto de una bajada en el ritmo del hermano pequeño de los Márquez, que empezó a alejarse de Bezzecchi. A diez giros para el final, Acosta se convertía en el piloto más rápido en pista y acechaba al puesto de podio de Álex, que empezaba a sufrir problemas en su neumático trasero. No obstante, el 'Tiburón de Mazarrón' no conseguía tirar la moto al subcampeón y cometía un error yéndose largo en una frenada tras un par de vueltas a su rueda. Finalmente, en el vigésimo giro, lanzaba la moto y tomaba el tercer escalón del podio.

Una vuelta después, Di Giannantonio también rebasaba a Álex, que acusaba sus problemas de goma bajando hasta el quinto puesto. El italiano, que tiene un gran final de carrera siempre, se agarró a la estela de Acosta, con la intención de disputar el tercer cajón del podio del último Gran Premio de la temporada. Y a dos vueltas para el final, el italiano metió la moto en una frenada y adelantó al murciano, sellando así los puestos del podio, tras la cómoda victoria de Bezzecchi y el segundo puesto de Raúl Fernández, que cruzaron la línea de meta mientras Jorge Lorenzo ondeaba la bandera a cuadros y la pólvora se disparaba en la recta de meta.

La cara negativa de la carrera

Francesco Bagnaia puso además fin a su 'annus horribilis' con una caída en la primera vuelta. El piloto italiano de Ducati, bicampeón de MotoGP en 2022 y 2023, y que se ha visto opacado y superado durante todo el año por su compañero de equipo Marc Márquez, recibió un toque del francés Johann Zarco, llevándole al suelo y a la grava del Circuit Ricardo Tormo. Pecco se lamentó, dando golpes al suelo, porque su temporada ha sido para olvidar con constantes problemas. La caída además le hacía perder de forma matemática la cuarta posición en el Mundial, en favor de Acosta.

Por otro lado, una de las estampas de la carrera fue la surrealista colisión de Franco Morbidelli con Aleix Espargaró, en plena parrilla de salida, antes de la partida bajo el semáforo. El italiano se despistó y chocó, a baja velocidad eso sí, tras el frenazo del catalán que se colocaba en su cajetilla de salida. Morbidelli se cayó casi a cámara lenta, y se hizo daño en la mano, lo que tras un par de vueltas de prueba, le obligó a abandonar la carrera mostrándose descontento ante las cámaras cuando le enfocaron en el box.

Quien también tuvo un amargo Gran Premio fue Jorge Martín, campeón de MotoGP en 2024. También ha pasado por un 2025 para olvidar, con múltiples caídas y lesiones que no le han permitido pelear por nada. Tras quince vueltas, decidió abandonar al no encontrarse al cien por cien y aprovechó para ir despidiéndose de la afición saludando antes de entrar al pit-lane, donde recibió una ovación por su sacrificio y entrega por querer venir a correr a Valencia.