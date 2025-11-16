Diogo Moreira se corona campeón de Moto2 en Cheste El piloto de Sao Paulo consigue el primer título para Brasil en la historia del motociclismo en una carrera ganada por Izan Guevara, con los valencianos Daniel Holgado e Iván Ortolá en el podio

Marc Escribano Cheste Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:05 | Actualizado 13:32h.

Historia en el Circuit Ricardo Tormo, una vez más. El trazado de Cheste fue el escenario en el que se decidió el título de campeón de la categoría de Moto2, aunque era una batalla que estaba casi sentenciada. Diogo Moreira llegaba con una ventaja de 24 puntos sobre Manu González, lo que forzaba al español a ganar la carrera sí o sí y esperar que el brasileño fuera decimoquinto o peor.

El de Sao Paolo sufrió, pero supo controlar los nervios y cruzó la meta en 11ª posición, suficiente para sellar el campeonato, el primero para Brasil en la historia del motociclismo. Y eso que tuvo un susto en la décima vuelta, ya que le vibró la moto mucho y tuvo que bajar el codo para mantener el equilibrio y no acabar por el suelo.

El piloto del Italtrans Racing Team, después del sobresalto, condujo con calma su moto, alejándose de posibles peleas que pudieran poner el riesgo su carrera. Sabía que le bastaba cruzar la línea de meta y ver la bandera a cuadros en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana entre los catorce primeros, para sumar un mínimo de dos puntos que haría matemático su campeonato.

Al cruzar la línea de meta, Moreira, brasileño pero criado y entrenado en España, empezó a soltar las lágrimas soltando sus emociones. Se abrazó con su pareja y su hermano, y lució la bandera brasileña en su vuelta de honor al trazado valenciano, con una celebración que tuvo un guiño al fútbol y a la selección brasileña. «Estoy muy contento, no tengo palabras para describirlo. Solo quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado. Ahora hay que disfrutar del momento y olvidarnos de todo lo que hemos sufrido. Nos vemos el año que viene», dijo el campeón, que subirá a MotoGP con el equipo LCR Honda.

Por otro lado, González no conseguía engancharse al grupo de cabeza que peleaba por la victoria y terminó acabando último la carrera de Cheste fruto de un problema en su neumático trasero a cinco vueltas del final, después de ser precisamente adelantado por el propio Moreira, lo que dejaba ya zanjado el campeonato al terminar 22º.

La victoria en el Circuit Ricardo Tormo, paralelamente, fue para el español Izan Guevara, que sumó su primer triunfo en la categoría intermedia tras adelantar al alicantino Daniel Holgado, que era el piloto que partía desde la pole. Ambos disputaron el triunfo en las últimas tres vueltas en un mano a mano, pero finamente fue el mallorquín el que cruzó la línea de meta en primera posición. «Me siento fantástico, no tengo palabras para describirlo. Agradecido porque hemos conseguido una victoria en Moto2 y esto es increíble. Quiero dar las gracias a mi familia y a todo el equipo por el trabajo que han hecho esta temporada, voy a disfrutar el resultado de la carrera, que se lo dedico a mi abuelo», dijo el ganador.

El podio estuvo completado por dos pilotos de la Comunitat Valenciana: Holgado, de Sant Vicent del Raspeig, segundo, y el valenciano Iván Ortolá, de Calicanto, en tercera posición. «La carrera ha sido fantástica para mí, he dado el máximo en todas y cada una de las vueltas. En las últimas he estado luchando con mi amigo Izan y lo dí todo. Está bien acabar la temporada del debut en Moto2 con un podio, es un gran año para mí. La progresión ha sido muy buena, y muchas gracias al equipo por todo el trabajo, nos vemos el año que viene», dijo Holgado. «Es impresionante conseguir mi primer podio en esta categoría y encima en casa. Enhorabuena a Diogo y Manu que nos han brindado un gran campeonato, y ahora a pensar ya en el próximo año», acuñó Ortolá.