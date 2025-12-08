Enzo Badenas, el piloto de motocross que tenía muchas ganas de triunfar

Redacción Deportes Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

La conmoción por el fallecimiento del joven piloto de motocross Enzo Badenas sigue sintiéndose en todo el mundo del motor, especialmente de su entorno más cercano, que está empezando a procesar la trágica noticia y a dejar mensajes en recuerdo del valenciano, que perdió la vida en un accidente ocurrido este domingo en el circuito Redsand MX Park de Vilafamés, mientras realizaba un entrenamiento privado.

Uno de sus compañeros en Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor –CETDM– de Cheste, Bruno Puerto, se ha despedido de su amigo con un bonito mensaje en redes sociales acompañado de una recopilación de fotografías juntos. «Aún no me lo creo, Enzo. No te mereces este final. Un luchador como tú... Hemos pasado y disfrutado muchos momentos juntos, desde muy pequeños. Hemos crecido juntos. Mucho ánimo a toda la familia. Descansa en paz, Enzo. Te queremos y siempre estarás en nuestros corazone», escribe el joven.️

Similar mensaje el que su compañero Jana Sánchez ha compartido también en redes. «Qué decir Enzito. Muchos momentos vividos y ninguno con malos recuerdos. Una persona que siempre estaba contento y encima nos hacías a todos estar en esa misma vibra. Nos quedaremos con las ganas de ver tu »perfect season« y el »Enzo Badenas takes the lead in Matterly Basin«, pero la de recuerdos que nos dejas son infinitos. Espero que allí arriba tengas mínimo un McDonalds. Te echaremos mucho de menos, Enzo el guapo», señala el también piloto.

También se ha sumado a esta ola de reacciones el piloto David Salvador: «La vida a veces te da noticias que no te esperas. Qué voy a decir de ti, Enzo. Una persona que cuando estabas, notábamos tu presencia, tanto en los entrenamientos a diario como en las clases que compartimos de inglés. Esas risas no las vamos a olvidar, y sobretodo, tu típica frase de »ou yes«. Espero que sigas con esa energía, que contagiabas el buen rollo. Aquí dejas un gran vacío y te vamos a recordar siempre amigo, DEP. Quiero mandar toda mi fuerza a su familia».

Enzo, que en sus redes sociales mostraba también con orgullo sus raíces argentinas por parte de padre, nació en Gandia pero residía con su familia en Beniarjó. No obstante, se entrenaba en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor de Cheste, donde ha dejado un legado de amistades y sentimientos que en estos días complicados para el mundo del motor valenciano están aflorando, en una demostración de que se trataba de un chico de 17 años y un gran piloto de motocross en formación con muchas ganas de triunfar.