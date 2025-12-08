Presentado el Cartel Oficial de la 51ª Subida al Garbí Exposición de la Escudería Bengala para anunciar la prueba en la montaña valenciana del municipio de Serra

R. D. Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

En esta edición del 51 aniversario de la Subida al Garbí, el Cartel Oficial de la prueba, la imagen de la competición que lleva más de medio siglo de historia realizándose en la montaña valenciana del municipio de Serra, tenía ser algo muy especial. Por ello el diseño del cartel que presenta la Escudería Bengala para anunciar la prueba, aparte de ser conceptualmente espectacular, contiene elementos que se deben comentar.

En primer lugar, se observa la edición de la carrera en colores dorados ya que es la continuación de las «bodas de oro» de la prueba deportiva. 51 años realizándose una competición de vehículos en la especialidad de Montaña o Subidas en Cuesta es digno de elogio y muy difícil de conseguir, y es por ello por lo que se resalta esta edición tan especial.

Por un lado y deportivamente hablando, encontramos, además de los logos de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana y del Club organizador, la Escudería Bengala, los de la Real Federación Española de Automovilismo y el del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, puesto que este año la prueba está enmarcada de nuevo dentro de la «Copa de España de Montaña», por lo que la competición es de rango o categoría nacional y por ello se esperan que participen equipos de toda España en esta nueva edición que tendrá lugar los días 20 y 21 de Diciembre de 2025.

Por otro lado, también se encuentran en esta primera zona del cartel, las principales instituciones que hacen posible la realización de la carrera, como son el Ayuntamiento de Serra, municipio que es el núcleo y corazón por el que discurre la prueba, la Generalitat Valenciana, y la Diputación de Valencia, mediante el Área de Turismo, quienes soportan el principal coste económico del presupuesto y otorgan los principales permisos necesarios para organizar la misma.

En cuanto a la imagen central del cartel, nos encontramos una vista panorámica desde las zonas más altas de la Sierra Calderona, en la comarca del Campo de Turia, que es el entorno por el que discurre la carrera, y sobre la misma, una «barqueta» RADICAL, vehículo monoplaza de la veterana familia de pilotos valencianos Arnau, quienes siguen en activo habiendo participado desde la primera edición de la Subida al Garbí, y no habiendo faltado a ninguna de sus ediciones.

En el faldón inferior encontramos a las empresas, tanto patrocinadoras como colaboradoras, con las que sin ellas sería imposible llevar a cabo esta nueva edición de la Subida, destacando entre ellas a la empresa Ford Autolix de Valencia, especialistas en la marca Ford que, además de una su aportación económica, cederá todos los vehículos necesarios para la Organización de la carrera.

Un año más será la última prueba de la temporada de la Copa de España de Montaña (CopaEM) que convoca la Real Federación Española de Automovilismo (REFdA), así como la última prueba puntuable del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana que convoca la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV) donde se decidirán muchos títulos y categorías del año 2025.

En la página oficial de la prueba (https://www.subidagarbi.com) se pueden encontrar todos los datos de la competición, y permite enlazar con la página de inscripciones de la RFEdA donde ya se han comenzado a inscribir los participantes, tanto los que participen en la Copa de España, como en el campeonato autonómico, al ser una prueba de carácter nacional.

En cuanto a la cita en sí, el sábado 20 de diciembre tendrán lugar las Verificaciones Previas de los participantes y el Parque Cerrado Exposición de los vehículos participantes en la localidad de Serra, y será a las 20:30h la presentación de los equipos participantes en la carrera, en la Ceremonia de Salida.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que se realizará en 4 Mangas, y que tendrá su Salida, a partir de las 09:00h en el Km 28,700 de la Ctra. CV-310 en el municipio de Torres Torres, y terminará en el Km 1,700 de la Ctra. CV-3341, en el municipio de Serra, con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta, y una pendiente media del 7,9%.

La Entrega de Trofeos está prevista a las 15:30 h del domingo 21 de Diciembre en la misma carretera, en el mismo «Cruce del Garbí» de la prueba, en el Parking del Restaurante L'Oronet. Los participantes bajarán todos en caravana desde la Meta tras la última manga de carrera y llegarán al cruce donde estará situado el pódium. Posteriormente al finalizar la entrega, los equipos continuarán hacia la Salida y el Parque de Asistencias ubicadas en la Urb. El Tochar, por medio de una «Caravana de la Organización» con un vehículo primero delante y otro último de