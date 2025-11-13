Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet pronostica un fin de semana pasado por agua en la Comunitat y señala dónde lloverá
Embarcación para la travesía. Castellón información

La pionera Vuelta Vertical que zarpará desde Castellón

El 'Alegría marineros' soltará los amarres el sábado para recorrer 35.000 millas en 12 meses

Claudia García Paredes

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Este sábado a mediodía, el puerto de Castellón, acogerá la salida de los castellonenses y su tripulación para realizar la Primera Vuelta al Mundo Vertical ... a vela. Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, se embarcarán en el velero 'Alegría Marineros' para protagonizar un hecho trascendental. Darán el pistoletazo de salida a un acontecimiento histórico que tendrá como protagonista al puerto de Castellón y al Meridiano de Greenwich que pasa por nuestra ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La pionera Vuelta Vertical que zarpará desde Castellón

La pionera Vuelta Vertical que zarpará desde Castellón