La pionera Vuelta Vertical que zarpará desde Castellón

Este sábado a mediodía, el puerto de Castellón, acogerá la salida de los castellonenses y su tripulación para realizar la Primera Vuelta al Mundo Vertical ... a vela. Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez, se embarcarán en el velero 'Alegría Marineros' para protagonizar un hecho trascendental. Darán el pistoletazo de salida a un acontecimiento histórico que tendrá como protagonista al puerto de Castellón y al Meridiano de Greenwich que pasa por nuestra ciudad.

Esta travesía tiene como ruta las siguientes paradas: Castellón, mar Mediterráneo, mar Atlántico, Polo Sur, mar Pacífico, paso del Noroeste, Polo Norte y regreso a Castellón -más de 35.000 millas en un total de doce meses-. Es la primera circunnavegación de la historia siguiendo el meridiano 0 hasta el 180, cruzando ambos círculos polares y navegando por los cinco océanos del planeta. Es única por su ruta y por sus características ya que, combina exploración extrema, investigación científica al realizar un estudio de la biodiversidad marina, compromiso con la sostenibilidad y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico.

La embarcación está compuesta por 21 metros de aluminio, fuertemente reforzada para poder navegar entre el hielo de los círculos polares. Está diseñada específicamente para soportar las condiciones más extremas del planeta, contando con redundancia en todos los sistemas críticos: dos pilotos automáticos, dos rádares, múltiples sistemas GPS, triple comunicación satelital, sistemas de energía y achique por duplicado.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha participado en la rueda de prensa del evento que ha tenido lugar en el Real Club Náutico, asegurando que «el sábado va a ser un día para la historia de Castellón y yo agradezco este espíritu de patriotismo de la terreta que se va a escribir en este puerto». «Entre todos ponemos el foco en el puerto de Castellón y hacemos más grande nuestra ciudad y nuestra provincia», ha aseverado Ibáñez. «Hoy empezamos a escribir una nueva página en la historia del puerto de Castelló». «Ser epicentro de este hecho histórico es algo inédito para nosotros y nos convierte en foco de todas las miradas. No todos los días se escriben este tipo de páginas y menos en un puerto como el nuestro».

Por su parte, la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, ha sido la encargada de cerrar la rueda de prensa, ha dado importancia en que «es todo un honor y un orgullo que el Grau de Castelló sea el punto de partida de esta gran travesía. Una expedición histórica que nos sitúa en el mapa de las propuestas náuticas». «Iniciativas únicas como esta, pensadas además para el disfrute en familia son una fantástica razón para descubrir todo lo que el Grau ofrece. Como las propuestas gastronómicas o nuestro comercio local», ha afirmado. También, Giner ha agradecido a la organización «haber elegido este fantástico puerto del Mediterráneo para centrar en él todas las miradas el próximo sábado», al tiempo que ha destacado que «de la mano de la Autoridad Portuaria seguimos impulsando nuevas propuestas que contribuyen a desestacionalizar el turismo, para que Castelló no sea solo una escala, sino un destino los 365 días del año».

La Vuelta Vertical ha conseguido respaldo de instituciones académicas de gran prestigio, como la Universidad de Alicante, el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World. Toda la navegación será retransmitida 24 horas al día, y siete días a la semana, en directo a través de Internet. El público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs, como si se encontrase a bordo del Alegría Marineros.