La cantera del taekwondo valenciano maravilla a Europa

Uno de los momentos más destacados del año de taekwondo se vivió en el Campeonato de Europa Júnior celebrado en Aigle, Suiza, donde la ... delegación valenciana firmó una actuación sobresaliente con tres deportistas clasificados para la final y un balance de dos medallas de oro y una de plata.

Violeta Díaz se proclamó campeona de Europa en la categoría -46 kilos tras una actuación impecable que culminó con una final claramente dominada ante la croata Hinic.

Jairo Agenjo también subió a lo más alto del podio en menos de 51 kg, imponiéndose con autoridad al rumano Rosca en la final y culminando así su etapa júnior con el mayor reconocimiento continental.

Por su parte, Iván Lysenko logró la medalla de plata en la categoría de más de 78 kilos, tras un brillante recorrido hasta la final en su primera participación europea en esta división.

A este histórico triplete se le sumó la medalla de bronce obtenida por Nicolás Fernández en la categoría de menos 63 kg, en dicho campeonato. En la semifinal fue derrotado por el serbio Sergej Ivanovic. Su podio completa una cosecha de cuatro metales que consolidan el papel de la Comunitat Valenciana como referente en el taekwondo europeo de base.

«El gran trabajo de base que se está desarrollando desde 2019 en la FTCV, desde los planes de especialización deportiva de la GVA en Cheste unido al desarrollo de los programas de FER Futur de Fundación Trinidad Alfonso y Tecnificación (GVA), están dando sus frutos estamos viendo en cada competición», reconoce Juan Carlos Cobos, presidente de la FTCV.

«El Europeo júnior, por sus resultados y por la gran representación de componentes valencianos en el equipo nacional, es el claro ejemplo de los frutos de la cantera del taekwondo valenciano. Y más teniendo en cuenta que de las 6 medallas obtenidas por el equipo nacional 4 han sido de deportistas valencianos. Un ejemplo claro del trabajo realizado es Jairo que se ha formado en los Planes de Especialización Deportiva y ya está consiguiendo grandes resultados confirmando su proyección para el futuro», afirma el presidente de la federación valenciana.

Estos resultados no solo evidencian el talento y la preparación de los jóvenes deportistas, sino también el trabajo conjunto de clubes, entrenadores y la nueva estructura federativa que sostienen el crecimiento del taekwondo valenciano a nivel internacional. Un presente de éxitos que también anticipa un futuro prometedor para la Comunitat en los grandes escenarios del taekwondo mundial en los próximos años.