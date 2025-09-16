Liverpool FC - Atletico de Madrid: horario y dónde ver por televisión el estreno en Champions de los colchoneros con la baja de Julián Álvarez Los de Simeone viajan a Anfield, un campo que evoca grandes recuerdos a los rojiblancos

Oblak ataja un balón en presencia de Mbappé en el choque de cuartos de final de la Champions.

Mario Lahoz Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 21:03 Comenta Compartir

El Atlético de Madrid regresa otra vez a la Champions League tras la polémica vivida el curso pasado en la tanda de penaltis ante el Real Madrid en los cuartos de final. Los de Simeone no han comenzado la liga con buen pie, aunque la victoria el pasado sábado ante el Villarreal encarriló un poco la dirección en la que debe ir el equipo rojiblanco.

El escenario para el estreno no puede ser mejor, el estadio que ha vivido la última gran gesta de los colchoneros en esta competición, Anfield. El Liverpool ha arrancado la temporada tal y como lo dejó antes del parón veraniego. Cuatro victorias consecutivas que le sitúan como el líder de la Premier League y uno de los grandes candidatos a levantar la 'orejona'.

La escuadra del condado de Merseyside ha invertido una gran suma de dinero para firmar a Wirtz, Alexandar Isak y Hugo Ekitike, un tridente de 364 millones de euros que llega para acompañar a los viejos conocidos como Salah y Van Dijk. El equipo dirigido por Arne Slot es una dura prueba para un dubitativo Atleti mermado por las lesiones.

Álex Baena y Thiago Almada ya llevan varios días en la enfermería recuperándose de sus respectivas lesiones. A ellos se les ha unido Julian Álvarez, que arrastra unas molestias en la rodilla que le hicieron pedir el cambio ante el Villarreal. El último en unirse ha sido Johnny Cardoso que se queda en Madrid por un esguince en el tobillo.

Liverpool y Atlético se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de tres victorias cada uno y dos empates. Aunque los dos últimos enfrentamientos hayan caído del lado inglés, el último triunfo de los colchoneros fue en el propio Anfield, cuajando una de las mayores gestas de la historia reciente del club.

Horario y dónde ver el partido por TV