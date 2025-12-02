Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jude Bellingham disputa un balón a Unai Núñez en un partido en el Santiago Bernabéu.
Jude Bellingham disputa un balón a Unai Núñez en un partido en el Santiago Bernabéu. Óscar del Pozo

Dónde ver el partido Athletic Club - Real Madrid: horario y televisión en España y otros países

El estadio de San Mamés será escenario este miércoles 3 de diciembre de uno de los grandes clásicos de la liga española: Athletic Club de Bilbao vs Real Madrid

Andoni Torres

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:52

Comenta

Fútbol con mayúsculas. El estadio de San Mamés será escenario este miércoles 3 de diciembre de uno de los grandes clásicos de la liga española. Athletic Club de Bilbao y Real Madrid se enfrentan por tres puntos que se antojan decisivos para ambos clubes.

El Real Madrid está obligado a ganar si quiere tener opciones de recuperar el liderato de la competición, tras ser desalojado del primer puesto por el Barcelona FC.

El Athletic Club tiene la oportunidad de iniciar una racha positiva tras el último triunfo fuera de casa frente al Levante UD (0-2). Los bilbaínos mantendrían sus opciones europeas y recibirían una inyección de moral con una victoria sobre los madrileños.

El partido de liga Athletic Club-Real Madrid se juega en el estadio de San Mamés el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19.00 horas. Podrá verse en directo por televisión en España en la plataforma DAZN.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Lekue, Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams y Guruzeta.

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Athletic Club - Real Madrid en otros países: horario y televisión

Horario y canal de televisión para ver el partido Athletic Club de Bilbao-Real Madrid en otros países:

Estados Unidos y Puerto Rico: San Francisco (10:00), Boise (11:00), Miami (13:00), San Juan (14:00). ESPN.

Canada: Vancouver (10:00), Toronto (13:00). TSN y RDS.

México: México DF (12:00). Canal 5, Izzi y Sky.

América Central y República Dominicana:

San José (12:00), Panama City (13:00). Sky.

Belize: ESPN, Sports Max / República Dominicana: Sports Max.

Caribe: Kingston, Havana (13:00), Bridgetown (14:00). Sports Max

Antigua & Barbuda, Barbados, Trinidad & Tobago, Bahamas. ESPN.

Bogotá (13:00), Caracas (14:00), Buenos Aires (15:00). ESPN, Disney+, DirecTV or Star +.

Surinam: Sports Max, ATV / Venezuela: IVC Networks / Bolivia: Tigo Sports / Guyana: Sports Max.

Brazil: Brasilia (15:00). Disney+ y ESPN.

Casablanca, Algiers (19:00), Cairo (20:00). beIN.

Reino Unido e Irlanda: 18:00. Premier Sports.

Portugal: 18:00. DAZN-Eleven.

Francia 19:00. beIN.

Suiza: 19:00. Blue.

Polonia: 19:00. Eleven Sports or Canal +.

Amman, La Meca (21:00), Teherán (21:30), Dubai (22:00). beIN.

India 23:00. Fancode.

China 02:00. CCTV, Migu, iQiyi, Leisu, Qiukedao.

Hong Kong 02:00. Now Sports.

Australia y Nueva Zelanda: Sydney (05:00), Wellington (07:00). beIN.

