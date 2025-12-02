Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
Frenkie de Jong, en su último partido con el Barça ante el Chelsea. EP

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

El centrocampista neerlandés sufre un proceso febril y se cae de la convocatoria para el choque clave ante el Atlético

R. D.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Frenkie de Jong no jugará esta noche el duelo por el liderato entre el Barça y el ante el Atlético de Madrid. El Barça ha comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el nuevo Camp Nou.

Sa da la circunstancia de que De Jong ya faltó al partido contra el Alavés del pasado sábado. Según explicó entonces Hansi Flick, el jugador no fue convocado «por un tema privado». Al día siguiente entrenó con normalidad, pero este martes el club ha informado de la nueva ausencia que deja a Pedri, reaparecido frente a los babazorros, sin su socio habitual en la zona de creación azulgrana.

Sin el neerlandés, Eric Garcia, Marc Casadó o Marc Bernal se disputan su posición en un duelo de máxima intensidad y exigencia ante el equipo del Cholo Simeone. El último partido con presencia de Frenkie tuvo lugar en Stamford Bridge ante el Chelsea, que pasó por encima del Barça (3-0).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  2. 2 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  3. 3 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  4. 4

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  5. 5

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  6. 6 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  7. 7 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  8. 8

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  10. 10 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça