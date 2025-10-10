Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
Una pista de atletismo bajo la lluvia, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Suspendido por la lluvia en Valencia el Campeonato de España de clubes sub-16 de atletismo

La Federación informa de la cancelación del certamen que estaba previsto para este sábado 11 de octubre en la ciudad

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:05

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha informado este viernes de la suspensión del Campeonato de España de Clubes sub-16, previsto para este sábado 11 de octubre en Valencia, siguiendo las directrices de las autoridades públicas competentes. En los últimos días, la RFEA ha mantenido una comunicación permanente con las autoridades competentes de la Comunitat Valenciana para seguir la evolución de la dana Alice.

En estos momentos, las autoridades trasladan que la situación es muy cambiante, con posible activación de alerta naranja (con posibilidad de roja), lo que supone un riesgo alto y desaconseja totalmente la celebración de la competición. Asimismo, informan de que el estado actual de la instalación debido a las condiciones meteorológicas no permite garantizar una práctica deportiva segura.

Ante esta información, y priorizando de forma absoluta la integridad física de todas las personas participantes y acompañantes, muy especialmente por tratarse de atletas menores de edad, la RFEA, siguiendo las recomendaciones de la administración pública competente, se ha decidido suspender la competición del sábado. «La RFEA entiende plenamente los perjuicios y molestias que esta decisión pueda ocasionar a clubes, deportistas y familias, por lo que pide disculpas sinceras y agradece de antemano la comprensión de todas las partes implicadas», dice la Federación en el comunicado oficial.

En los próximos días, la Federación contactará con los clubes participantes para explorar alternativas y articular la mejor solución posible. «Se ruega, por favor: No emprender desplazamientos relacionados con el campeonato y trasladar la información a deportistas y familias con la mayor celeridad. La RFEA agradece la colaboración y comprensión ante una medida que persigue, por encima de todo, proteger la seguridad de nuestras y nuestros atletas», sentencian desde la Federación.

