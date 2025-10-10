La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla El desplome del ficus se ha producido en la calle Universidad y ha provocado daños en un camión estacionado

María Gardó Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 10:40 | Actualizado 11:43h.

La dana Alice sigue azotando la Comunitat Valenciana, donde este viernes hay decretada la alerta roja en Alicante y la naranja en Valencia. Hasta ahora, se han recogido hasta 20,20 litros por metro cuadrado en la zona de El Saler de Valencia.

El temporal ha provocado la caída de dos árboles de grandes dimensiones en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es un ficus que se ha desplomado en la calle Universidad y ha obligado a cortar al tráfico la calle Pintor Sorolla. Parte de este árbol de grandes dimensiones se ha desplomado sobre un camión que estaba estacionado allí.

Los bomberos han acudido y realizado la retirada del mismo. No hay personas afectadas por este incidente.

Otro árbol de gran tamaño se ha desplomado frente a la Universidad de Medicina, en la avenida Blasco Ibáñez. Se ha caído sobre el parque que recorre el centro de la vía.

Según ha informado el 112 Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia los bomberos han tenido que realizar, además, varios servicios sobre las 5.30 horas en la localidad valenciana de Alcàsser y otra actuación por la caída de un árbol en El Puig.