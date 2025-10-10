El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante

El temporal que aguó la fiesta del 9 d'Octubre en un gran número de municipios valencianos aún se mantendrá durante el puente el ... fin de semana. Tanto es así, que para este viernes La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos por alerta roja en el litoral sur de Alicante, y naranja para la provincia de Valencia. Sin embargo, durante la noche los mayores acumulados se han registrado en Castellón, aunque sobre todo en la costa. Les Illes Columbretes han acumulado durante la noche más de 160 litros por metro cuadrado mientras el resto de la Comunitat ha visto como no ha dejado de llover, aunque afortunadamente sin incidencias.

Desde este jueves por la noche las lluvias han obligado, según informaba la Dirección General de Tráfico (DGT), a cortar la CV-920 (Correntías Bajas - Jacarilla) en Alicante. Asimismo, recomiendan extremar la precaución y evitar circular por las zonas afectadas. La noche ha sido aparentemente tranquila pero tensa, pues los bomberos han continuado en alerta tras realizar más de 120 intervenciones durante toda la jornada.

La alerta roja se ha declarado en el sur de la provincia de Alicante, pero durante la noche los mayores acumulados se han registrado en la zona norte de la misma provincia. En Xàbia, a la altura del Cabo de la Nao, los acumulados han superado los 40 litros por metro cuadrado, al igual que en el Poble Nou de Benitatxell. Otros municipios del litoral norte de Alicante también han vivido una noche intensa, como Oliva o Miramar, donde se han registrado más de 35 litros por metro cuadrado en las últimas 8 horas. En la provincia, desde Emergencias de la Generalitat se han reportado dos casos de rescate y achique de agua, sucedidos en Torrevieja.

En el caso de la provincia de Valencia, el término municipal de Sueca ha vuelto a ser la zona donde más ha llovido durante la noche, como ya lo fue en el temporal vivido la semana pasada. Los acumulados han registrado más de 38 litros en las últimas 8 horas. Por su parte, Valencia ciudad ha pasado una noche tranquila y sin incidencias, con acumulados generales que han superado los 20 litros por metro cuadrado. Nuevamente, donde más ha llovido ha sido en la zona de El Saler y la Albufera.

Las infraestructuras en la provincia de Valencia parecen sufrir más de la cuenta tras la dana del año pasado. Pese a que las lluvias no han sido de una especial intensidad, la red de Cercanías vuelve a sufrir en su circulación a causa de incidencias producidas por la climatología adversa. Cercanías Valencia ha informado que en las líneas C1, C2 y C3 se podrán producir retrasos por este motivo. De hecho, en la C2 ya se ha retrasado la salida de un tren con salida prevista a las 6.50 horas desde Valencia Nord por la inundación de un paso inferior en Alzira. Una situación que se prevé que se pueda repetir con otros trenes durante la jornada.

Respecto a otras incidencias en la provincia de Valencia, desde el Consorcio Provincial de Bomberos informaban que durante la noche no han tenido que atender incidencia alguna, pero a primera hora de la mañana, en torno a las 6.00 horas, los bomberos han acudido a El Puig para retirar un árbol caído en la calle Estación. Del mismo modo, también se han desplazado a los garajes inundados ayer en Alcácer para analizar el estado de la situación cuando ha comenzado esta jornada de viernes.