Primer condenado por la muerte del actor Mathew Perry Sentencian a dos años y medio de prisión a un médico por suministrar ilegalmente ketamina a la estrella de la serie de televisión 'Friends'

Andoni Torres Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:28 | Actualizado 23:47h. Comenta Compartir

Primera condena por la muerte del actor Mathew Perry. Un médico de California ha sido sentenciado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a la estrella de la serie de televisión 'Friends', según informa la agencia Reuters.

Salvador Plasencia dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles y se declaró culpable el pasado mes de julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal del anestésico recetado. La ketamina, un potente sedante, causó la muerte por sobredosis del actor en 2023.

El mundo dijo adiós a Matthew Perry, el querido Chandler de la serie de televisión 'Friends', el 28 de octubre de 2023. El actor fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles. Una llamada telefónica de socorro alertó a los servicios de emergencias, que hallaron a Perry sin signos de vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y no pudieron reanimarlo.

Meses después, cinco personas fueron acusadas por la muerte de Perry y acabaron sentadas en el banquillo durante el juicio. Plasencia, ahora condenado, se declaró en principio inocente, aunque después admitió cuatro cargos por distribución ilegal de ketamina.

En el acuerdo de culpabilidad, Plasencia admitió haber inyectado ketamina a Perry en su casa y en un estacionamiento de Santa Mónica semanas antes de su muerte, a cambio de miles de dólares, y que no fue «con fines médicos legítimos».

Matthew Perry, fallecido a los 54 años, tenía un pasado tormentoso por su relación con las drogas y el alcohol. El actor atravesó problemas de salud y adicciones. En el año 2018, fue ingresado en un hospital de Los Ángeles por una grave perforación de colon debido al consumo de drogas, que requirió siete horas de cirugía y llevar una bolsa de colostomía durante meses.

Matthew Perry nació en Massachusetts en 1969 y fue criado entre Montreal y Los Ángeles tras la separación de sus padres, un actor estadounidense y una periodista canadiense que fue secretaria de prensa del primer ministro Pierre Trudeau. Se inició en la interpretación en los años 80, aunque la fama le llegaría en los 90 con su papel de Chandler en 'Friends'. Nunca se casó.

El actor fue nominado para cinco premios Emmy, dos por apariciones como invitado en la célebre serie 'El ala oeste de la Casa Blanca', aunque nunca fue galardonado con ningún premio televisivo de prestigio.

Temas

Televisión