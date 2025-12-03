Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Atresmedia

'Pasapalabra' recibe hoy un nuevo grupo de invitados para los próximos programas

Cuatro famosos llegan al espacio de Antena 3 para concursar en lo que resta semana

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:53

Comenta

'Pasapalabra' está muy cerca de entregar el bote más alto de la historia del concurso. Los espectadores se mantienen pegados a la pantalla esperando por ver como se resuelve el duelo en el rosco entre manu y Rosa por este premio millonario.

Cada tres programas, el concurso presentado por Roberto Leal recibe a un nuevo grupo de celebridades que llegan al espacio de Antena 3 para vivir la experiencia de participar en el concurso y ayudar en todo lo posible a los jugadores del rosco.

Los primeros invitados confirmados son Alain Hernández, Lorena Gómez y Cristina Alcázar.

Alain Hernández

Natural de Barcelona, Alain Hernández (49 años) es un actor que ha interpreptado papeles tanto en teatro como en cine y televisión. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran la saga de TVE, 'La Caza' o 'Mar de plástico'; y películas como 'Palmeras en la nieve' o 'El fotógrafo de Mauthausen'.

Lorena Gómez

Nacida en Lleida, Lorena Gómez (39 años) es una cantante y actriz española que se hizo conocida tras ganar la quinta edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces ha publicado tres álbumes de estudio y ha compartido escenario con artistas de la talla de India Martínez o manuel Carrasco.

Cristina Alcázar

Nacida en Elche, Cristina Alcázar (47 años) es una actriz española que saltó a la fama gracias a su papel de Juana Andrade en 'Cuentame'. Otros proyectos destacados en los que ha participado son 'Gym Tony' o 'Amar es para siempre'.

