'Pasapalabra' recibe hoy un nuevo grupo de invitados para los próximos programas
Cuatro famosos llegan al espacio de Antena 3 para concursar en lo que resta semana
Mario Lahoz
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:53
'Pasapalabra' está muy cerca de entregar el bote más alto de la historia del concurso. Los espectadores se mantienen pegados a la pantalla esperando por ver como se resuelve el duelo en el rosco entre manu y Rosa por este premio millonario.
Cada tres programas, el concurso presentado por Roberto Leal recibe a un nuevo grupo de celebridades que llegan al espacio de Antena 3 para vivir la experiencia de participar en el concurso y ayudar en todo lo posible a los jugadores del rosco.
Los primeros invitados confirmados son Alain Hernández, Lorena Gómez y Cristina Alcázar.
Alain Hernández
Alain Hernández vuelve con más ganas que nunca a #Pasapalabra. ⚡️ Esta noche a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/SGsiUemsKV— Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025
Natural de Barcelona, Alain Hernández (49 años) es un actor que ha interpreptado papeles tanto en teatro como en cine y televisión. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran la saga de TVE, 'La Caza' o 'Mar de plástico'; y películas como 'Palmeras en la nieve' o 'El fotógrafo de Mauthausen'.
Lorena Gómez
Chicos el desayuno es la comida más importante del día, aunque Lorena Gómez no lo haga. 😂😂#Pasapalabra #PasaLaPalabra pic.twitter.com/dCSHQvJWNR— Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025
Nacida en Lleida, Lorena Gómez (39 años) es una cantante y actriz española que se hizo conocida tras ganar la quinta edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces ha publicado tres álbumes de estudio y ha compartido escenario con artistas de la talla de India Martínez o manuel Carrasco.
Cristina Alcázar
Cristina Alcázar lo sabe; en #Pasapalabra como en ningún sitio. 🏠 Esta noche a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/KKJidYJMJm— Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025
Nacida en Elche, Cristina Alcázar (47 años) es una actriz española que saltó a la fama gracias a su papel de Juana Andrade en 'Cuentame'. Otros proyectos destacados en los que ha participado son 'Gym Tony' o 'Amar es para siempre'.