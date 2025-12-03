'Pasapalabra' recibe hoy un nuevo grupo de invitados para los próximos programas Cuatro famosos llegan al espacio de Antena 3 para concursar en lo que resta semana

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:53 | Actualizado 18:15h.

'Pasapalabra' está muy cerca de entregar el bote más alto de la historia del concurso. Los espectadores se mantienen pegados a la pantalla esperando por ver como se resuelve el duelo en el rosco entre manu y Rosa por este premio millonario.

Cada tres programas, el concurso presentado por Roberto Leal recibe a un nuevo grupo de celebridades que llegan al espacio de Antena 3 para vivir la experiencia de participar en el concurso y ayudar en todo lo posible a los jugadores del rosco.

Los primeros invitados confirmados son Alain Hernández, Lorena Gómez y Cristina Alcázar.

Alain Hernández

Alain Hernández vuelve con más ganas que nunca a #Pasapalabra. ⚡️ Esta noche a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/SGsiUemsKV — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Natural de Barcelona, Alain Hernández (49 años) es un actor que ha interpreptado papeles tanto en teatro como en cine y televisión. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran la saga de TVE, 'La Caza' o 'Mar de plástico'; y películas como 'Palmeras en la nieve' o 'El fotógrafo de Mauthausen'.

Lorena Gómez

Chicos el desayuno es la comida más importante del día, aunque Lorena Gómez no lo haga. 😂😂#Pasapalabra #PasaLaPalabra pic.twitter.com/dCSHQvJWNR — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Nacida en Lleida, Lorena Gómez (39 años) es una cantante y actriz española que se hizo conocida tras ganar la quinta edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces ha publicado tres álbumes de estudio y ha compartido escenario con artistas de la talla de India Martínez o manuel Carrasco.

Cristina Alcázar

Cristina Alcázar lo sabe; en #Pasapalabra como en ningún sitio. 🏠 Esta noche a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/KKJidYJMJm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Nacida en Elche, Cristina Alcázar (47 años) es una actriz española que saltó a la fama gracias a su papel de Juana Andrade en 'Cuentame'. Otros proyectos destacados en los que ha participado son 'Gym Tony' o 'Amar es para siempre'.